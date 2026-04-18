England v Portugal - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A3
Ameé Ruszkai

مواعيد ونتائج مباريات منتخب إنجلترا للسيدات 2026: جدول مباريات اللبؤات، القنوات التلفزيونية، البث المباشر وكيفية المشاهدة

دليل كامل لعام منتخب إنجلترا للسيدات، بما في ذلك كيفية مشاهدة المباريات مباشرة والمزيد

منتخب إنجلترا الوطني للسيدات دخل عام 2025 بهدف كبير واحد - وهو الدفاع عن لقبهن الأوروبي. ومن خلال الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح في نهائي بطولة أمم أوروبا، فعلْن ذلك بالضبط. ولم يكن الأمر سهلاً بأي حال من الأحوال بالنسبة لـ"اللبؤات" في سويسرا، إذ كانت هناك حاجة أيضاً إلى ركلات ترجيح للفوز على السويد في دور الثمانية، ووقت إضافي كان ضرورياً في الفوز في نصف النهائي على إيطاليا. لكن في نهاية المطاف، خرج فريق سارينا ويغمان منتصراً مرة أخرى، محققاً الثأر من إسبانيا بعد الهزيمة في نهائي كأس العالم للسيدات 2023.

الآن، ومع تحول الانتباه إلى عام 2026، ستسعى إنجلترا إلى إسقاط إسبانيا مرة أخرى، هذه المرة في مجموعة تصفيات كأس العالم للسيدات 2027. فقط الفريق الذي ينهي الموسم في صدارة الجدول سيتأهل تلقائياً إلى البطولة في البرازيل، مع انتظار مسار الملحق لبقية الفرق. ومن الحيوي أن تبدأ اللبؤات بسرعة، إذ يأملن أن تساعدهن نهاية إيجابية لعام 2025 على القيام بذلك بالضبط.

GOAL لديها كل ما تحتاج إلى معرفته حول جدول إنجلترا، والمباريات والنتائج وكيفية مشاهدة الفريق.

  ما هي المباريات التي سيخوضها منتخب إنجلترا للسيدات في عام 2026؟

    سيبدأ التأهل لكأس العالم للسيدات 2027 في بداية عام 2026. في نوفمبر، علمت إنجلترا خصومها لتلك المرحلة، حيث ستواجه اللبؤات إسبانيا وأوكرانيا وآيسلندا في المجموعة A3. فقط إنهاء المجموعة في صدارة الجدول سيضمن التأهل التلقائي للبطولة في البرازيل. إذا أنهت إنجلترا في المركز الثاني أو الثالث أو حتى الرابع، فستتقدم مع ذلك إلى أدوار الملحق حيث إن الفوز في مواجهتين ذهاباً وإياباً سيسمح لها بالتأهل لكأس العالم بدلاً من ذلك. 

    ستُقام تصفيات دور المجموعات خلال مارس وأبريل ويونيو في عام 2026، على أن تأتي أي أدوار ملحق لاحقاً في العام. أكدت إنجلترا مواعيد تلك المباريات الست الأولى، رغم أن جميع الملاعب وأوقات انطلاق المباريات لا تزال قيد الإبلاغ. بالنظر إلى الوضع في أوكرانيا، ستسافر اللبؤات إلى تركيا لتلك المباراة خارج الأرض وتلعب المباراة على أرض محايدة.

  Chloe Kelly England Women 2025

    كيفية مشاهدة منتخب إنجلترا للسيدات في عام 2026

    حقوق مباريات منتخب إنجلترا الوطني للسيدات ليست نفسها الخاصة بمنتخب الرجال، حيث تُعد ITV الجهة الناقلة لمباريات اللبؤات. تُعرض المباريات مباشرة عبر قنواتها المختلفة، غالبًا على ITV1 أو ITV4، وكذلك على ITVX، خدمة البث الخاصة بها.

    لكن إذا لعبت إنجلترا ضد أي من اسكتلندا أو ويلز أو أيرلندا الشمالية، فقد يتغير ذلك. تمتلك BBC حقوق بث مباريات بقية دول الوطن، ونتيجة لذلك، تم بث رحلة إنجلترا إلى غلاسكو لمواجهة اسكتلندا في نهاية عام 2023 على BBC One بدلًا من ITV في تلك المناسبة.

    بالنسبة لمشجعي إنجلترا في الولايات المتحدة، فإن fuboTVهو الخيار الأفضل لمشاهدة المباريات التي تشارك فيها اللبؤات. وبشكل عام، عرضت FOX وFS1 مباريات بطولة أوروبا، بينما تُبث بعض المباريات على ESPN أيضًا.

  • ترتيب مجموعة تصفيات كأس العالم للسيدات 2027 لمنتخب إنجلترا للسيدات

    تصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - المجموعة A3

    المركزالفريقلُعبتفتخفارق الأهدافالنقاط
    1إنجلترا4400+912
    2إسبانيا4301+99
    3آيسلندا4103-53
    4أوكرانيا4004-130

    الفرق التي تنهي في المركز الثاني والثالث والرابع ستظل لديها فرصة للتأهل إلى كأس العالم عبر الملحق.

  • مباريات منتخب إنجلترا للسيدات في عام 2026

    التاريخالوقت (المملكة المتحدة)المباراةالمسابقةالملعب
    3 مارس5 مساءًأوكرانيا 1-6 إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - دور المجموعاتملعب مردان، أنطاليا
    7 مارس12:30 مساءًإنجلترا 2-0 آيسلنداتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - دور المجموعاتذا سيتي غراوند، نوتنغهام
    14 أبريل7 مساءًإنجلترا 1-0 إسبانياتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - دور المجموعاتملعب ويمبلي، لندن
    18 أبريل5.30 مساءًآيسلندا 0-1 إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - دور المجموعاتملعب لوجاردالسفولور، ريكيافيك
    5 يونيو8 مساءًإسبانيا ضد إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - دور المجموعاتإستادي مايوركا سون موكس، بالما
    9 يونيو8 مساءًإنجلترا ضد أوكرانياتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - دور المجموعاتملعب هيل ديكنسون، ليفربول

    سيتم إصدار مباريات وتفاصيل إضافية لعام 2026 في الوقت المناسب.

