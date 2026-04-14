منتخب إنجلترا الوطني للسيدات دخل عام 2025 بهدف كبير واحد - وهو الدفاع عن لقبه الأوروبي. ومن خلال الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح في نهائي بطولة أمم أوروبا، فعلوا ذلك بالضبط. ولم يكن الأمر سهلاً بأي حال من الأحوال بالنسبة لـ"اللبؤات" في سويسرا، إذ كانت هناك حاجة أيضاً إلى ركلات ترجيح للفوز على السويد في دور الثمانية، ووقت إضافي كان ضرورياً في الفوز في نصف النهائي على إيطاليا. لكن في نهاية المطاف، خرج فريق سارينا فيغمان منتصراً مرة أخرى، محققاً الثأر من إسبانيا بعد الهزيمة في نهائي كأس العالم للسيدات 2023.

الآن، ومع تحول الانتباه إلى 2026، ستسعى إنجلترا إلى إسقاط إسبانيا مرة أخرى، هذه المرة في مجموعة تصفيات كأس العالم للسيدات 2027. فقط الفريق الذي ينهي الموسم في صدارة الجدول سيتأهل تلقائياً إلى البطولة في البرازيل، مع انتظار مسار الملحق لبقية الفرق. ومن ثم، من الضروري أن تبدأ اللبؤات بسرعة، مع أملهن أن تساعدهن نهاية إيجابية لعام 2025 على القيام بذلك بالضبط.

GOAL لديه كل ما تحتاج إلى معرفته حول جدول إنجلترا، والمباريات والنتائج وكيفية مشاهدة الفريق.

