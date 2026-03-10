مواجهة أخرى بين ريال مدريد ومانشستر سيتي لن تكون مملة على الإطلاق - فقد بنى العملاقان الإسباني والإنجليزي أكثر المنافسات إثارة في دوري أبطال أوروبا

بالنسبة لمشجعي سيتي أو مدريد الذين كانوا يأملون في الذهاب إلى مكان جديد وزيارة ملعب لم يزوروه من قبل، كانت القرعة مخيبة للآمال، ونحن نتفهم ذلك. لا شك أن مواجهة أخرى بين مدريد وسيتي تبدو متكررة وتزيد من الشعور بأن دوري أبطال أوروبا الحديث أصبح الدوري الأوروبي الممتاز الذي كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والعديد من المشجعين يحاولون تجنبه بشدة.

ومع ذلك، لا ينبغي أن يكون من المفاجئ أن يلتقي فريقان من أنجح الفرق في العقد الماضي، واللذان غالبًا ما يصلان إلى مراحل متقدمة في البطولة، معًا في كثير من الأحيان. ولهذا السبب لا يمكن لأحد أن ينزعج حقًا من لقاء مدريد وسيتي مرة أخرى. ما الذي يدعو للخوف من مواجهة بعض أفضل اللاعبين في العالم مرة أخرى، مع استمرار المنافسات مثل تلك بين إرلينج هالاند وأنطونيو روديجر؟

وأي شخص منزعج حقًا من مشاهدة حلقتين أخريين من هذه المنافسة المتصاعدة لديه ذاكرة قصيرة جدًا، حيث أن المباريات بين ريال مدريد ومانشستر سيتي قد قدمت بعضًا من أفضل اللحظات في تاريخ دوري أبطال أوروبا الحديث.