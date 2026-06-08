تفيد التقارير بأن جوزيه مورينيو على وشك عودة عاطفية إلى ريال مدريد عقب إعادة انتخاب فلورنتينو بيريز رئيسًا للنادي، لكن المدرب البرتغالي لا يعود إلى العاصمة الإسبانية لمجرد رحلة حنين إلى الماضي. تحرك "السبيشال وان" رغبة عارمة في تحقيق هدف وحيد أفلت منه خلال فترته الأولى التي استمرت ثلاث سنوات على رأس الإدارة الفنية لأنجح أندية العالم.
جلاكتيكوس "سبيشال وان".. مورينيو يعود إلى ريال مدريد لإنهاء "عمل غير مكتمل"!
مطاردة التاج الأوروبي المستعصي
رغم أن فترة مورينيو الأولى في البرنابيو بين عامي 2010 و2013 لا تزال في الذاكرة بفضل تحطيمه للأرقام القياسية المحلية وإنهاء هيمنة برشلونة، إلا أنها اتسمت في النهاية بشعور "ماذا لو؟". فعلى الرغم من بلوغه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في ثلاث نسخ متتالية، لم ينجح البرتغالي أبدًا في رفع الكأس الشهيرة مع "لوس بلانكوس"، مما ترك وراءه شعورًا مزعجًا بـ "العمل غير المكتمل".
ويستعد المدرب المخضرم الآن لتولي المسؤولية مجددًا بعد إعادة انتخاب بيريز. بالنسبة لمورينيو، فإن فرصة العودة تتعلق بالأساس بإنهاء تلك العقدة القارية. فبعد فوزه بدوري أبطال أوروبا مع بورتو وإنتر، يُفهم أن التحدي المتمثل في تحقيق الإنجاز ذاته في مدريد كان العامل الرئيسي الذي أقنعه بقبول المهمة مرة أخرى، وفقًا لما ذكرته صحيفة "آس".
- Getty Images
بيريز يضمن عودة "السبيشال وان"
تأتي عودة المدرب البالغ من العمر 63 عامًا كجزء من تحول جذري في البرنابيو. فقد ضمن بيريز فترة رئاسية جديدة مدتها 4 سنوات، وسارع الرئيس المخضرم إلى التوافق مع المدرب الذي ساعد في إرساء الأساس لنجاح النادي في العصر الحديث. وقال بيريز للجماهير: "سنواصل العمل حتى يستمر ريال مدريد في الفوز بالمزيد من الألقاب"، معربًا عن فخره بأن "جوزيه مورينيو، أحد أفضل المدربين في العالم، يستعد للعودة".
لطالما اعترف بيريز بأن فترة مورينيو الأولى أعادت بناء العقلية التنافسية للفريق قبل أن يمضي النادي لتحقيق ستة ألقاب أوروبية في 11 سنة. والآن، ومع ضمان السلطة الإدارية حتى عام 2030، يرى الرئيس أن مورينيو هو الشخصية المثالية لاستعادة الانضباط وعقلية الانتصار لتشكيلة عانت خلال الموسمين الماضيين.
حقبة جديدة بطاقم تدريبي مألوف
من المتوقع أن يجلب مورينيو دائرته المقربة الموثوقة إلى فالديبيباس. ويأتي على رأس الأسماء المرتبطة بالعودة أيقونة النادي "بيبي"، المرشح بقوة لتولي دور في الطاقم التدريبي، وفقًا للصحفي رامون ألفاريز دي مون. فبعد أن خاض 125 مباراة تحت قيادة مورينيو خلال فترته الأولى، يُنظر إلى الفهم العميق للمدافع الأسطوري لهوية النادي كأصل حيوي للإدارة الجديدة.
ويشير تقرير صحيفة "آس" إلى أن التعديلات الشاملة في الغرف المغلقة ستشمل على الأرجح عدة أفراد من طاقم مورينيو الأخير في بنفيكا. ومن المتوقع أن ينضم جواو ترالهاو وبيدرو ماتشادو إلى المشروع الجديد، إلى جانب المحلل روبرتو ميريلا.
- Getty/GOAL
استهداف النجم القادم بـ 150 مليون يورو
تتزامن عودة "السبيشال وان" مع العودة لنموذج النادي الشهير في التعاقد مع الـ "جالاكتيكوس". ومع وجود ميزانية ضخمة تحت تصرفه، يتطلع بيريز بالفعل إلى إبرام صفقات من العيار الثقيل لإشعال حماس الجماهير في البرنابيو. وتنتشر التكهنات بأن الرئيس يُعد عرضًا قياسيًا للنادي بقيمة 150 مليون يورو للتعاقد مع مايكل أوليس من بايرن ميونخ. ورغم أن بطل ألمانيا أصدر تحذيرًا بعدم المساس باللاعب، فإن جاذبية مشروع مورينيو الجديد في ريال مدريد قد تثبت صعوبة رفضها لأي لاعب، حيث يتطلع النادي لإعادة فرض هيمنته على الساحة العالمية.