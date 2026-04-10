بلغت الضغوط المحيطة بالمدرب الهولندي ذروتها بعد هزيمة بنتيجة 2-0 أمام باريس سان جيرمان تركت طموحات ليفربول الأوروبية معلّقة بخيط رفيع، وجاءت في أعقاب خروجٍ قاسٍ من كأس الاتحاد الإنجليزي بنتيجة 4-0 على يد مانشستر سيتي وتعثرٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام برايتون. ومع ذلك، ورغم تصاعد الضجيج الخارجي وتزايد التكهنات بشأن مستقبله، يظل مدرب ليفربول مصراً على أنه يحظى بالدعم الكامل من إدارة أنفيلد.

وقال سلوت للصحفيين قبل مواجهة مع فولهام: "أكرر نفسي كثيراً، لكنني قلت مراراً إنني أشعر بدعم كبير، ليس فقط من الملاك ومن ريتشارد [هيوز، المدير الرياضي] ومايكل [إدواردز، الرئيس التنفيذي]، بل أشعر أيضاً بدعم كبير منهم". ويبدو أن ثقته في محلها، إذ تشير التقارير إلى أن شخصيات بارزة في مجموعة FSG ما تزال ملتزمة بالكامل بإتاحة الفرصة له لمواصلة مشروع إعادة البناء في أنفيلد.