«مهما بدا الأمر غريبًا» - أرنه سلوت يؤكد أنه لا يزال يحظى بدعم جماهير ليفربول والمُلّاك بعد «التفوّق عليه تكتيكيًا» من باريس سان جيرمان مع استمرار المعاناة
التسلسل الهرمي يقف بحزم خلف سلوت الذي يتعرض لانتقادات
بلغت الضغوط المحيطة بالمدرب الهولندي ذروتها بعد هزيمة بنتيجة 2-0 أمام باريس سان جيرمان تركت طموحات ليفربول الأوروبية معلّقة بخيط رفيع، وجاءت في أعقاب خروجٍ قاسٍ من كأس الاتحاد الإنجليزي بنتيجة 4-0 على يد مانشستر سيتي وتعثرٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام برايتون. ومع ذلك، ورغم تصاعد الضجيج الخارجي وتزايد التكهنات بشأن مستقبله، يظل مدرب ليفربول مصراً على أنه يحظى بالدعم الكامل من إدارة أنفيلد.
وقال سلوت للصحفيين قبل مواجهة مع فولهام: "أكرر نفسي كثيراً، لكنني قلت مراراً إنني أشعر بدعم كبير، ليس فقط من الملاك ومن ريتشارد [هيوز، المدير الرياضي] ومايكل [إدواردز، الرئيس التنفيذي]، بل أشعر أيضاً بدعم كبير منهم". ويبدو أن ثقته في محلها، إذ تشير التقارير إلى أن شخصيات بارزة في مجموعة FSG ما تزال ملتزمة بالكامل بإتاحة الفرصة له لمواصلة مشروع إعادة البناء في أنفيلد.
لا يزال المشجعون صاخبين رغم إذلال باريس سان جيرمان
لقد تأثر الهولندي بشكل خاص بردّة فعل المشجعين المسافرين خلال الرحلة الأخيرة إلى ملعب بارك دي برانس. وحتى بعد مشاهدة أداء أقرّ سلوت فيه بأن فريقه كان الطرف الثاني، واصل المشجعون التعبير عن تشجيعهم. وقال سلوت موضحًا: "لكن، ورغم غرابة الأمر، أشعر أيضًا بدعم الجماهير. كنا سنغادر في باريس عندما خرج اللاعبون للإحماء، وبعد خسارة 4-0 يبدأ المشجعون فورًا بالغناء: 'نحن نحبك يا ليفربول'".
وتابع: "وبعد أن كنا - وأعتقد أنه من العدل قول ذلك - متفوَّقًا علينا طوال 90 دقيقة، ذهبنا إلى مدرج جماهيرنا الضيوف وكانوا لا يزالون يغنون لنا ويصفقون لنا، وهذا الدعم أشعر به باستمرار. لقد قلت مرات عديدة إن النادي يعرف أي مرحلة زمنية نمر بها، وفي الوقت نفسه أشعر بدعم كامل".
الاحتجاجات وعامل أنفيلد
تأتي تعليقات المدرب في وقت حساس، إذ يخطط المشجعون للاحتجاج على قرار النادي تطبيق زيادات في أسعار التذاكر. وأقرّ سلوت بوجود توتر، لكنه حثّ الأنصار على الحفاظ على الأجواء المرعبة التي ميّزت تاريخ أنفيلد، مشيرًا إلى مباراة الفريق الأخيرة على أرضه أمام غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا بوصفها مثالًا بارزًا على تأثيرهم، حيث قلب ليفربول تأخره في المواجهة ليتأهل.
"قلتُ مرارًا إن النادي يعرف أي فترة زمنية نمر بها، وفي الوقت نفسه أشعر بدعم كامل"، أوضح سلوت. "آمل أنه رغم وجود احتجاجات، أن يتمكن المشجعون من أن يكونوا داعمين كما كانوا دائمًا لنا هذا الموسم والموسم الماضي".
أسبوع حاسم لليفربول
سيحتاج سلوت إلى ردّ هذا الإيمان الذي أبدته الإدارة داخل قاعة الاجتماعات على أرض الملعب، وبسرعة. يواجه الريدز مواجهة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد فولهام هذا الأسبوع وهم يسعون لوقف تراجعهم المحلي. بعد ذلك، تتجه كل الأنظار إلى أوروبا، حيث يعوّل ليفربول على الدعم الثابت من جماهيره وليلة شهيرة أخرى تحت أضواء أنفيلد لقلب تأخره 2-0 أمام باريس سان جيرمان والإبقاء على موسمه حيًا.