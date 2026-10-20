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مهلة نهائية من الاتحاد الأوروبي.. ورطة جديدة لإنفانتينو في فيفا!
اليويفا يحدد شهر نوفمبر موعداً نهائياً
وضع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خطًا فاصلًا بشكل رسمي، حيث أبلغ الفيفا بأن أمامه مهلة حتى 2 نوفمبر للإفصاح عن وثائق بالغة الأهمية تتعلق بعملياته الأخيرة في مجالي الحوكمة واتخاذ القرار.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تصاعد حالة من الإحباط إزاء غياب الوضوح من قمة هرم كرة القدم العالمية، وتحديدًا في ما يتعلق بكيفية اتخاذ القرارات المالية والتأديبية الكبرى خلف الأبواب المغلقة في زيورخ.
ويأتي هذا التوتر المتصاعد بعد جلسة لمجلس الفيفا أخفقت فيها القيادة الحالية في توفير الشفافية التي طالب بها مسؤولون رفيعو المستوى من مختلف أنحاء العالم.
- Getty Images Sport
بدأ صبر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تجاه الاتحاد الدولي (فيفا) ينفد
في رسالة رسمية، شدّد الأمين العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ثيودور ثيودوريديس على أن الهيئة المنظمة لكرة القدم العالمية أهملت معالجة "عدد من الأسئلة الجوهرية" التي تُعد أساسية لنزاهة اللعبة. وتوضح هذه المراسلات أن صبر الاتحادات الأعضاء قد بدأ ينفد.
وجاء في الرسالة "لا يزال بعضها الآخر دون إجابة، ولم يتم تقديم المعلومات والوثائق المطلوبة"، وفقًا لما نقلته BBC Sport. ويمثل هذا التطور شرخًا كبيرًا في العلاقة بين نيون وزيورخ في وقت بالغ الأهمية بالنسبة للروزنامة الدولية.
تساؤلات حول خطط الاستثمار السرية
وفي صميم هذا النزاع يقع مقترح "فيفا فوروارد إنتربرايز" (FFE) الذي تم التخلي عنه الآن، وهو خطة استثمارية سرية كانت ستتيح لكيانات خاصة السيطرة على حقوق تجارية كبيرة.
وقد تركت تداعيات هذه المفاوضات إنفانتينو يكافح لإنقاذ رئاسته في الوقت الذي تشكك فيه شخصيات بارزة في مدى ملاءمته للمنصب. وكانت رسالة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) صريحة في انتقادها، إذ جاء فيها: "إن سحب مقترح FFE، والاعتراف بالأخطاء، والإعلان عن 'إصلاحات محتملة في الحوكمة' لا تجيب عن كيفية اتخاذ القرارات ذات الصلة، أو عن سبب عدم إشراك مجلس فيفا في المرحلة المناسبة".
- ZUMA Press Wire
الحوكمة وجدل بالوجون
يتجاوز نطاق التحقيق المسائل المالية فحسب، ليطال الإجراءات التأديبية التي أثارت الاستغراب عبر ضفتي الأطلسي. وأصرّت الهيئة الحاكمة على أن: "هذه الأسئلة تتطلب إجابات الآن. ولا يمكن تأجيلها حتى الاجتماع المقبل لمجلس الفيفا، كما لا يمكن أن تكون الإصلاحات المستقبلية في الحوكمة بديلاً عن تدقيق القرارات التي اتُّخذت بالفعل وتحمّل المسؤولية عنها."
وبتحديده موعداً نهائياً صارماً في مطلع نوفمبر، يفرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مواجهةً كان إنفانتينو قد نجح سابقاً في تفاديها عبر اعتذارات داخلية ووعود بإجراء تغييرات هيكلية مستقبلية لم تتحقق بعد على نحو ذي مغزى.
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