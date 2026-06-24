مهدي طارمي يتعرض لمضايقات وأمريكا تضرب بالاعتراضات عرض الحائط .. إقامة فعاليات الفخر بـ"المثليين الجنسيين" في مواجهة مصر وإيران!

من المقرر أن يلتقي الفراعنة بالمنتخب الآسيوي ففي 27 من يونيو الجاري، في تمام الساعة السادس صباحًا – بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة - ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بكأس العالم 2026.

ويدخل المنتخب المصري المباراة متصدرًا جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط، متفوقًا بفارق نقطتين على إيران "الوصيف".

فيما يحل المنتخب البلجيكي في المركز الثالث بالمجموعة نفسها برصيد نقطتين أيضًا، إذ يتأخر بفارق الأهداف عن إيران، ويأتي في المركز الأخير بنقطة وحيدة المنتخب النيوزيلندي.



