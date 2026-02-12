Getty Images
مهاجم وست هام السابق ميخائيل أنطونيو في مفاوضات للعودة إلى تشارلتون بعد حادث سيارة كاد أن يودي بحياته
أنطونيو قد يعود
وفقًا لـ BBC Sport، أجرى أنطونيو محادثات استكشافية مع تشارلتون حول احتمال عودته المثيرة إلى كرة القدم الاحترافية. لم يلعب المهاجم في أي مباراة تنافسية في إنجلترا منذ ديسمبر 2024، بعد أن تعرض لحادث سيارة تسبب في كسور متعددة في ساقه.
اصطدمت سيارة أنطونيو بشجرة بعد مغادرته تدريب فريق هاميرز. اضطر رجال الإسعاف إلى قطع السيارة لإخراجه من الحطام ونقله جوًا إلى المستشفى. بعد وصوله إلى المستشفى، خضع المهاجم المخضرم لعملية جراحية طارئة في ساقه المكسورة.
وقد أشارت التكهنات في ذلك الوقت إلى أن أنطونيو قد يواجه صعوبة في المشي مرة أخرى، ناهيك عن لعب كرة القدم. ومع ذلك، تمكن من إحراز تقدم ملحوظ في تعافيه وعاد إلى اللعب الدولي مع جامايكا في يونيو 2025. والآن، يقترب من العودة إلى إنجلترا.
انتعاش أنطونيو المذهل
تدرب أنطونيو لفترة وجيزة في ليستر سيتي للمساعدة في تعافيه، على الرغم من أنه لم ينضم في النهاية إلى فريق الثعالب.
وقال مؤخرًا ل ـ TNT Sports إنه يرغب في الحصول على عقد آخر: "لم أنتهِ من كرة القدم ولم أرغب في أن تنتهي مسيرتي المهنية حرفيًا في حادث سيارة.
أول شيء فعلته، بمجرد أن تمكنت من التحدث إلى الطبيب، كان أن سألته: "هل سألعب مرة أخرى؟"، وعندما أجابني بـ"نعم"، كان ذلك كافياً بالنسبة لي، لم يكن هناك مشكلة، هذا كل ما أردت معرفته. كنت أعلم أنني أستطيع تقديم المزيد، وكنت أعلم أنني ما زلت أستطيع تقديم المزيد".
وأضاف عن تجربته مع فريق Reggae Boyz: "عدت إلى الملعب في غضون ستة أشهر. لعبت بضع مباريات مع جامايكا في يونيو. ما زال ذلك يؤلمني حتى اليوم.
"في المرة الأولى التي دخلت فيها الملعب، كان هناك لاعب في جامايكا، لقد تجاوزني، وأنا أقف أمام المرمى المفتوح، كل ما كان عليه فعله هو تمرير الكرة لي. كنت أصرخ عليه. دعني أحظى بهذه اللحظة، أول مباراة بعد العودة، قصة العودة، إنها مكتوبة في النجوم. لقد أخطأ، وأتعرف ما هو أسوأ شيء في ذلك؟ لقد أخطأ وذهبت الكرة نصف ياردة خلفي. كنت أمد ساقي، كنت أمد ساقي كثيرًا فقط لألمس الكرة، لكنها مرت خلفي".
مدى إصابة أنطونيو
أنطونيو تحدث إلى بي بي سي عن تعافيه: "لقد كسرت عظم فخذي في أربعة أماكن مختلفة.
خضعت لعملية جراحية واحدة بالمنظار. وضعوا قضيبًا في فخذي بأربعة براغي، أي مسامير وبراغي لتثبيته من جديد.
قال الجراح الأول الذي عالجني إنه لا يريدني أن أضع أي وزن على ساقي لمدة ثلاثة أشهر، وهي المدة التي انقضت تقريبًا، ويمكنك أن ترى أنني أمشي الآن.
"استشرنا أخصائيًا ثانيًا قال إنني بحاجة إلى البدء في تحميل وزني عليها، بزيادة من 10٪ إلى 100٪ في غضون ثلاثة أسابيع.
"لكنني احتفظت بالعكازات لمدة أسبوعين إضافيين. بشكل عام، يقولون إن الأمر سيستغرق ما بين ستة إلى 12 شهرًا قبل أن تبدأ ساقي بالشفاء بشكل صحيح".
وأكد في أغسطس أنه بدأ محادثات حول عودته. وفي حديثه إلى talkSPORT، قال أنطونيو: "أنا أتحدث إلى الأندية الآن لمعرفة أفضل عرض لي، وسنرى كيف ستسير الأمور.
"لأكون صادقًا، هناك مزيج [من أندية مختلفة]، نحن نتحدث إلى أندية هنا، ونتحدث إلى أندية في الخارج، لكنني سأترك الأمر غامضًا للغاية - نتحدث إلى أندية في إنجلترا وفي الخارج."
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يأمل أنطونيو في الحصول على عقد دائم مع عودته للعب. يحتل تشارلتون حالياً المركز 18 في الدوري الإنجليزي ويواجه بورتسموث يوم الثلاثاء.
