مهاجم منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم باتريك أجييمانغ خارج كأس العالم بعد تعرضه لإصابة في وتر أخيل مع ديربي كاونتي
إصابة أجييمانغ
سقط المهاجم بسبب إصابة دون احتكاك في الشوط الأول من مواجهة يوم الاثنين في التشامبيونشيب، وكان في حالة اهتزاز واضح تقريبًا فور وقوع الحادث. وتم نقل أجييمانغ خارج الملعب على نقالة بينما كان زملاؤه يواسونه، وقال النادي إنه سيخضع لفحوصات لتحديد مدى الإصابة.
وأظهرت الفحوصات الأسوأ، إذ أكد ديربي أن أجييمانغ تعرض لإصابة خطيرة في وتر العرقوب.
بيان ديربي
«يمكن للنادي تأكيد أن باتريك أجييمانغ تعرّض لإصابة خطيرة في وتر أخيل خلال الشوط الأول من مباراة سكاي بيت تشامبيونشيب أمام ستوك سيتي»، قال ديربي في بيان. «سيخضع باتريك لمزيد من التقييم للإصابة في وقت لاحق اليوم. سيوفّر النادي لباتريك أعلى مستوى من الرعاية الطبية وإعادة التأهيل طوال فترة تعافيه. يقف الجميع في ديربي كاونتي بالكامل إلى جانب باتريك في هذا الوقت الصعب وسيواصلون دعمه في كل خطوة على الطريق.
«ونتيجة لهذه الإصابة، سيغيب باتريك للأسف عن كأس العالم لكرة القدم هذا الصيف. في هذه المرحلة، سيكون من الخطأ تحديد إطار زمني لتعافيه. وسيتم إبلاغ المزيد من التحديثات في الوقت المناسب».
تأثير المنتخب الأمريكي لكرة القدم للرجال
تأتي إصابة أجييمانغ في أسوأ توقيت ممكن بالنسبة إليه على الصعيد الشخصي، إذ ستستبعده رسميًا من كأس العالم. كما تأتي في وقت كان يبني فيه زخمًا ليكون ضمن قائمة ذلك المونديال.
تم استدعاء المهاجم في مارس وشارك أمام كلٍّ من بلجيكا والبرتغال خلال فترة التوقف الدولي. وسجّل هدف منتخب الولايات المتحدة الثاني كبديل في الخسارة 5-2 أمام بلجيكا، قبل أن يدخل بديلًا مجددًا ويقدّم بعض اللمحات الإيجابية في الخسارة 2-0 أمام البرتغال.
كان أجييمانغ ضمن المرشحين للانضمام إلى مجموعة المهاجمين لدى ماوريسيو بوتشيتينو، إلى جانب فولارين بالوغون وريكاردو بيبي وحاجي رايت وجوش سارجنت وبراين وايت، من بين من شغلوا هذا المركز خلال العام الأخير تقريبًا.
ماذا يأتي بعد ذلك؟
سيأمل منتخب الولايات المتحدة للرجال تجنّب أي إصابات خطيرة أخرى قبل إعلان القائمة النهائية لبوتشيتينو في مايو. بعد ذلك، ستخوض الولايات المتحدة مباريات ودية ضد السنغال وألمانيا للتحضير لكأس العالم، حيث ستواجه باراغواي وأستراليا وتركيا في دور المجموعات.