يمثل قرار منح الضوء الأخضر لرحيل جوزيف تحولًا في موقف إدارة إيلاند رود. في الصيف الماضي، كان المهاجم مصممًا على فرض الرحيل، واتخذ حتى خطوة متطرفة برفض السفر مع الفريق في جولتهم التحضيرية للموسم في ألمانيا. وبينما وافق ليدز في النهاية على إعارته، كانوا قد أبدوا سابقًا ترددًا في خسارته بصفة نهائية. ومع ذلك، لم يعد جوزيف يُعد جزءًا من المشروع طويل الأمد تحت قيادة فاركه. ومع امتداد عقده حتى عام 2028، يتمتع ليدز بموقف قوي للمطالبة بمبلغ محترم، لكن الطرفين باتا الآن متفقين على البحث عن بداية جديدة. وبالفعل، لا يزال الاهتمام بالمهاجم مرتفعًا عقب عروضه الثابتة في إسبانيا هذا الموسم.