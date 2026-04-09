مهاجم ليدز يونايتد «مهتم جداً» بالانتقال إلى الدوري الإسباني مع منح فريق دانيال فاركه الضوء الأخضر للرحيل
ماتيو جوزيف يضع عينيه على انتقال دائم إلى إسبانيا
أثار اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً، الذي قضى الموسم الحالي عائداً إلى بلاده مع مايوركا، الإعجاب خلال فترة ابتعاده عن «إيلاند رود»، بعدما سجل هدفين وصنع ثلاثة أهداف في دوري الدرجة الأولى الإسباني. وبينما لم يتضمن اتفاق الإعارة الأولي خياراً محدداً لمايوركا لجعل الصفقة دائمة، بات ليدز الآن مستعداً لتسهيل عملية البيع، وفقاً لـ Football Insider. وقد أوضح الدولي الإسباني لفئة الشباب أنه يرى مستقبله في شبه الجزيرة الإيبيرية، ومن غير المرجح أن يقف النادي اليوركشايري في طريقه في ظل سعيه لتقليص خيارات فاريكه في الفريق الأول.
فاركه يتخلّى عن المهاجم بعد توتر خلال الصيف
يمثل قرار منح الضوء الأخضر لرحيل جوزيف تحولًا في موقف إدارة إيلاند رود. في الصيف الماضي، كان المهاجم مصممًا على فرض الرحيل، واتخذ حتى خطوة متطرفة برفض السفر مع الفريق في جولتهم التحضيرية للموسم في ألمانيا. وبينما وافق ليدز في النهاية على إعارته، كانوا قد أبدوا سابقًا ترددًا في خسارته بصفة نهائية. ومع ذلك، لم يعد جوزيف يُعد جزءًا من المشروع طويل الأمد تحت قيادة فاركه. ومع امتداد عقده حتى عام 2028، يتمتع ليدز بموقف قوي للمطالبة بمبلغ محترم، لكن الطرفين باتا الآن متفقين على البحث عن بداية جديدة. وبالفعل، لا يزال الاهتمام بالمهاجم مرتفعًا عقب عروضه الثابتة في إسبانيا هذا الموسم.
البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز مفتاح لاستراتيجية الانتقالات
يُعطي ليدز الأولوية لتعزيز عمق التشكيلة وضم لاعبين بجودة من الطراز الرفيع، في إطار سعيه لترسيخ مكانته كأحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز. وبينما يبدو رحيل جوزيف محسوماً، يواجه النادي معركة أكبر بكثير للاحتفاظ بعناصره الدفاعية الأساسية. وذكرت Football Insider أن «البيض» يبذلون كل ما في وسعهم للإبقاء على باسكال سترويك، الذي جذب اهتمام توتنهام ونيوكاسل. ورغم اقتراب نافذة الانتقالات، يظل التركيز الفوري للنادي منصبّاً على إنهاء الموسم بقوة. لقد كانت حملة تاريخية لنادي إيلاند رود، الذي حجز مؤخراً مقعده في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوز درامي بركلات الترجيح على وست هام يونايتد. ومن المرجح أن يتوقف الاحتفاظ بأفضل مواهبهم على الحفاظ على وضعهم في دوري الأضواء.
من المتوقع إجراء إصلاح شامل للفريق في إيلاند رود
مع توقع أن يكون جوزيف في طليعة الراحلين، بدأ ليدز بالفعل في توجيه أنظاره نحو تعزيزات محتملة في الصيف. وطموح النادي للصعود في جدول الترتيب يعني أن عدداً من اللاعبين الهامشيين قد يتم الاستغناء عنهم لإفساح المجال لوصول أسماء أعلى شأناً. ورغبة جوزيف في الحصول على موطئ قدم دائم في الليغا تتماشى تماماً مع خطة ليدز لتوليد الأموال لدعم حملة التعاقدات الخاصة بهم. وكان المهاجم قد جذب في السابق اهتمام أندية مثل ريال بيتيس وحتى ريكسهام، لكن العودة إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني تبدو أولوية بالنسبة له. ومع اقتراب الموسم من نهايته، يمكن لجماهير ليدز أن تتوقع فترة انتقالات مزدحمة بينما يسعى النادي لاتخاذ الخطوة التالية في تطوره تحت قيادة فاركه.