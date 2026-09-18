هذه هي المهمة الأولى لروبرتو مانشيني، الذي عاد ليكون المدير الفني لـمنتخب إيطاليا، المستعد للاستحقاق المقبل في الخامس والعشرين من سبتمبر في دوري الأمم الأوروبية أمام بلجيكا.

في مجموعة معقدة تضم أيضًا فرنسا وتركيا، سيكون من الضروري إعادة إشعال الشغف تجاه القميص الأزرق والبدء في إعطاء أولى إشارات التعافي والنمو في مسار يجب أن يقود إيطاليا إلى بطولة أوروبا المقبلة عام 2028، وإلى التأهل لكأس العالم 2030 (التي غاب عنها منتخب إيطاليا في ثلاث نسخ متتالية)، وإلى خوض بطولة رائعة على أرضه عندما تستضيف إيطاليا بطولة أوروبا عام 2032 بالاشتراك مع تركيا.

رغبة مانشيني هي تكوين تشكيلة تقدم أداءً هجوميًا مبادرًا، تسيطر عبر تمرير الكرة بجودة عالية وتبحث عن حلول غير متوقعة.

وسط القضية المتعلقة بتعيين جوفاني مالاجو رئيسًا للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وخلال الجمعة الثامن عشر من سبتمبر ستُعلن القائمة الرسمية الأولى لمستدعي مانشيني: مساحة واسعة للشباب، دون نسيان مختلف اللاعبين المخضرمين الذين سيشكلون العمود الفقري الرئيسي للمجموعة والتشكيلة الإيطالية.

لن يكون هناك جميع اللاعبين الشباب القابلين للاستدعاء، نظرًا لأن منتخب تحت 21 عامًا لديه إمكانية التأهل إلى بطولة أوروبا وإلى الألعاب الأولمبية: على أي حال، هناك عدة مفاجآت جاهزة في قائمة تضم أكثر من 30 لاعبًا لبناء إيطاليا الجديدة على طريقة إيطاليا بنظام 4-3-3 من صنع "مانشيني".