Getty Images Sport
ترجمه
مهاجم أرسنال يفتح الباب أمام الرحيل في الصيف بعد الكشف عن "رغبته" في الانتقال
نجم برازيلي يناقش مستقبله مع أرسنال
في حديثه لوسيلة الإعلام البرازيلية «غلوبو إسبورتي»، جيسوس أثار مرة أخرى التكهنات بشأن مستقبله في استاد الإمارات. وعلى الرغم من أن عقده لا يزال سارياً حتى عام 2027، فقد ارتبط اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً كثيراً بالانتقال إلى وجهة أخرى في ظل سعي آرسنال لإعادة تشكيل خياراته الهجومية. المهاجم متعدد الاستخدامات، الذي يملك 31 هدفاً و22 تمريرة حاسمة في 119 مشاركة مع «الغانرز»، كان صريحاً بشكل لافت بشأن المكان الذي يرى نفسه يلعب فيه. واعترف بأنه بينما تتمثل أولويته الحالية في مساعدة فريقه الحالي، فإنه يحمل رغبة راسخة في العودة إلى وطنه.
- Getty Images Sport
لا يزال الارتباط العاطفي بنادي بالميراس قائمًا
بعد عودته إلى الجاهزية البدنية، سجّل جيسوس 23 مشاركة في جميع المسابقات خلال موسم 2025-26، ولعب 855 دقيقة فقط، مساهماً بخمسة أهداف وتمريرتين حاسمتين. ومع وجوده كثيراً خلف كاي هافيرتز، باتت الجاذبية العاطفية للعودة إلى بالميراس تزداد صعوبة تجاهلها. وعند حديثه عن خططه المهنية، قال المهاجم: «تركيزي الأساسي اليوم ما يزال على أرسنال، لجعل الأمور تسير هنا، وللمساعدة بالطريقة التي يحتاجها المدرب. ثم، بالطبع، عندما ينتهي الموسم نبدأ بالتفكير. رغبتي هي أن أعود إلى بالميراس يوماً ما وأن أحرز المزيد من الألقاب. لقد شعرت بالفعل بما يعنيه الفوز هناك. هذا ما يزال بداخلي، إنها رغبة قوية جداً».
لا توجد عروض ملموسة على الطاولة
في حين أن الطابع الرومانسي للعودة إلى أمريكا الجنوبية واضح، سارع اللاعب إلى الإشارة إلى أنه لم تجرِ أي مفاوضات رسمية. ينتظر خيسوس في الأساس أن يبادر أبطال البرازيل الحاليون، الذين سجل معهم سابقًا 28 هدفًا وقدم ثماني تمريرات حاسمة في 83 مباراة قبل الانضمام إلى مانشستر سيتي في عام 2017. واعترف بأن العودة تعتمد على أكثر من مجرد مشاعره هو: «بالطبع، يجب أن أتلقى أيضًا عرضًا من بالميراس. لكن علاقتي بهم كانت دائمًا جيدة جدًا وستظل كذلك دائمًا».
- Getty Images Sport
ما التالي بالنسبة ليسوع؟
يبدو أن القرار بيد أرسنال فيما يتعلق بتجديد العقد أو البيع في الصيف. وإلى أن يتم التوصل إلى قرار نهائي، من المقرر أن تستمر دوامة التكهنات مع اقتراب فترة الانتقالات المقبلة.