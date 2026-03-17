إن خروج بودو/غليمت من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا لا يمحو المسيرة التي قطعها الفريق النرويجي، الذي فاز خلال مرحلة المجموعات على مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد، قبل أن يقضي على إنتر في مباراة الذهاب والإياب في التصفيات (بفوزه في كلتا المباراتين في سان سيرو). وهذا دليل على أن كرة القدم في النرويج آخذة في النمو، حيث يتم التركيز بشكل كبير على المواهب الشابة، وما حدث خلال مباراة فالرينغا وساندفيورد يمثل رقماً قياسياً جديداً في الدوري. في الفريق المضيف، خلال الجولة الأولى من الدوري - حيث بدأت الموسم للتو - ظهر لاعب يبلغ من العمر 15 عاماً لأول مرة: اسمه غابرييل لارسن راجكوفيتش، دخل الملعب في الدقائق الأخيرة وسجل الرقم القياسي كأصغر لاعب يلعب في الدوري النرويجي متجاوزاً القائد الحالي لأرسنال مارتن أوديجارد (الذي ظهر لأول مرة مع سترومسغودسيت في ذلك الوقت).
ترجمه
من هو غابرييل لارسن راجكوفيتش، لاعب فالرينغا البالغ من العمر 15 عامًا الذي خاض أول مباراة له في الدوري النرويجي؟
"لم أرَ موهبة كهذه من قبل"
راجكوفيتش هو مهاجم جناح يفضل اللعب على الجانب الأيسر بقدمه الضعيفة، لكنه يمكن أن يلعب أيضًا على الجانب الآخر، كما لعب في مركز الهجوم عند الضرورة. وهو لاعب في منتخب النرويج تحت 15 عامًا، ويحمل أيضًا جواز سفر صربي بسبب أصول والده، لكنه اختار، حتى الآن، اللعب لصالح البلد الذي ولد فيه؛ ويُعتبر أحد أفضل المواهب في العالم بين اللاعبين في سنه، وفي نهاية المباراة، علق مدرب فالرينجا جير باكي على ظهور اللاعب البالغ من العمر 15 عامًا قائلاً: "لا أريد أن أقول أي شيء قد يضع عليه مزيدًا من الضغوط، لكنني لم أرَ موهبة أكبر منه في هذا العمر. وهو بالفعل لاعب من طراز الدوري الإيطالي".
المباراة القادمة لفريق فاليرينغا
اسم يجب تدوينه ومتابعته عن بُعد، لفهم حجم الدور الذي سيؤديه في الأشهر المقبلة: من المقرر أن يخوض فالرينغا مباراته القادمة يوم الأحد 22 مارس على أرض روزنبورغ، وهي مباراة صعبة خارج أرضه، ومن المرجح أن يظل اللاعب البالغ من العمر 15 عامًا رايكوفيتش على مقاعد البدلاء؛ ولكن ليس مستبعداً، إذا دعت الحاجة، أن يقوم المدرب بإشراكه مرة أخرى أثناء المباراة كما فعل بالفعل في الجولة الأولى من الدوري، بهدف إعطاء فرصة لعب لأحد أفضل المواهب في جيله.