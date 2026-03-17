من هو ديفيد ستاكلر، هداف دوري الدرجة الثالثة الذي قاد فيتشنزا إلى دوري الدرجة الثانية؟

يرغب فيتشنزا في الاحتفاظ به للموسم المقبل أيضًا، لكن سيتعين في الصيف الجلوس للتفاوض مع فريق «الرمادي والأحمر» الذي يثق كثيرًا في هذا الموهبة التي تم اكتشافها عام 2022 في الدنمارك مع نادي بولدكلوب. سيتوقف مستقبله أيضًا على مستقبل كريمونيزي، لأنه في حال هبوطها إلى دوري الدرجة الثانية، فقد تقرر الاحتفاظ به بعد إعارته مرتين إلى دوري الدرجة الثالثة. كان هذا الموسم أحد أفضل اللاعبين في المجموعة أ: غالبًا ما كان تحت مراقبة الأندية الإيطالية والأجنبية التي كانت ترسل مشرفين إلى ملعب مينتي لدراسته عن قرب، ومن بين الأندية التي تابعت أداءه هناك أيضًا إنتر ميلان.