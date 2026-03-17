استمرت إقامة فيتشنزا في دوري الدرجة الثالثة أربع سنوات، وكان فابيو غالو - المدرب الذي سبق له أن قاد إنتيلا للصعود - هو من أعادها إلى دوري الدرجة الثانية، وذلك في ختام مسيرة هيمنت عليها الفريق واختتمت باحتفال الصعود قبل ست جولات من نهاية الدوري. ويعود الفضل في انتصار الفريق الأحمر والأبيض أيضًا - وبشكل أساسي - إلى أهداف ديفيد شتكلر، المهاجم المولود عام 2004 والذي كان مفاجأة حقيقية لفريق فيتشنزا، بل وأكثر من ذلك، لأنه يحتل المركز الأول في قائمة هدافي المجموعة أ من دوري الدرجة الثالثة برصيد 11 هدفًا.
من هو ديفيد ستاكلر، هداف دوري الدرجة الثالثة الذي قاد فيتشنزا إلى دوري الدرجة الثانية؟
دوره وخصائصه وإحصاءاته مع فيتشنزا
وصل شتكلر في الصيف على سبيل الإعارة من كريمونيزي، وهو مهاجم مركزي يتمتع ببنية بدنية قوية، ويعيش من أجل التسجيل. بعد موسم جيد مع جيانا إرمينيو، انضم في الصيف إلى مشروع فيتشنزا، وفي أول مباراة له في دوري الدرجة الثالثة، سجل هدفاً بالفعل: هدف في أول ظهور له بالدوري الإيطالي مع القميص الجديد ضد لوميزاني، تحت مدرج المشجعين الأحمر والأبيض. علامة من القدر. لم يكن أبداً لاعباً أساسياً في فريق غالو، وسجل 11 هدفاً في 30 مباراة، منها 18 منذ الدقيقة الأولى. من أم نمساوية وأب إيراني، فاز في الماضي بلقب هداف الدوري الربيعي مع كريمونيزي.
نظرة على المستقبل
يرغب فيتشنزا في الاحتفاظ به للموسم المقبل أيضًا، لكن سيتعين في الصيف الجلوس للتفاوض مع فريق «الرمادي والأحمر» الذي يثق كثيرًا في هذا الموهبة التي تم اكتشافها عام 2022 في الدنمارك مع نادي بولدكلوب. سيتوقف مستقبله أيضًا على مستقبل كريمونيزي، لأنه في حال هبوطها إلى دوري الدرجة الثانية، فقد تقرر الاحتفاظ به بعد إعارته مرتين إلى دوري الدرجة الثالثة. كان هذا الموسم أحد أفضل اللاعبين في المجموعة أ: غالبًا ما كان تحت مراقبة الأندية الإيطالية والأجنبية التي كانت ترسل مشرفين إلى ملعب مينتي لدراسته عن قرب، ومن بين الأندية التي تابعت أداءه هناك أيضًا إنتر ميلان.