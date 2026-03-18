من هو بيتار ستانيتش، "ميلينكوفيتش-سافيتش الجديد" الذي يستهدفه ميلان، وكم تبلغ قيمته؟ إنه هداف الدوري الأوروبي

نبذة عن الموهبة الصربية الجديدة التي دخلت في مرمى اهتمام ميلان استعداداً لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

سيحاول ميلان في موسم 2026/2027 تلبية طلبات ماسيميليانو أليجري في سوق الانتقالات، حيث طلب المدرب 4 صفقات من الطراز الرفيع لمراكز محددة على أرض الملعب (اقرأ الأسماء هنا). يرغب المدرب الليفورنسي في مدافع مركزي، وظهير جانبي متعدد الاستخدامات لكلا الجانبين، ولاعب وسط ذو قدرة تهديفية عالية، ومهاجم يسجل 15 إلى 20 هدفًا في الموسم.

سيكون التأهل إلى دوري أبطال أوروبا المقبل أمرًا أساسيًا لتحديد الميزانية اللازمة لإتمام هذه الصفقات، وبشكل حتمي، سيتعين إجراء بعض التعديلات على هذا الموضوع مع صندوق RedBird الذي يواصل الضغط من أجل لاعبين واعدين وموهوبين بدلاً من لاعبين ذوي رواتب عالية في نهاية مسيرتهم. 

في هذا السياق، وفي دور لاعب وسط هجومي يتمتع بقدرة تهديفية عالية، تجدر الإشارة إلى اهتمام النادي الروسونيري بالموهبة الصربية بيتار ستانيتش.

  • جولة «تالنتو» في البلقان

    وُلد بيتار ستانيتش في صربيا في 14 أغسطس 2001 في مدينةبانشيفو، وهي مدينة مهمة في البلاد تقع على بعد نصف ساعة بالسيارة من بلغراد، في ظل ظروف لم تكن سهلة على الإطلاق؛ حيث كانت المدينة قد دمرت قبل ذلك بعامين فقط، في عام 1999، جراء الحرب وقصف حلف شمال الأطلسي (الناتو) لمصفاة النفط الهامة الموجودة في المنطقة.

    يحمل ستانيتش جواز سفركرواتي، وفي بداية مسيرته الكروية، جاب صربيا بأكملها حرفياً. بعد أن بدأ مسيرته مع دينامو بانشيفو، انتقل إلى منافسه زيلزنيكار بانشيفو. ثم آمن به نادي النجم الأحمر في بلغراد وقام بشرائه، لكن بعد عام واحد فقط انتقل على سبيل الإعارة إلى سبارتاك سوبوتيتسا قبل أن يشتريه نادي FK باكا توبولا. 

    انتهت جولته في البلقان في صيف 2025 عندما استثمر لودوغوريتس في بلغاريا 1.8 مليون يورو لتوقيع عقد معه حتى 30 يونيو 2028، مؤمنًا بقوة بقدراته الهائلة.

  • تحب المعكرونة ولا تحب الشتاء

    ستانيتش شاب يولي اهتماماً كبيراً لمسيرته المهنية، وفي حياته اليومية، كما روى بنفسه في مقابلة أجريت معه في فترة لعبه مع فريق نجم الأحمر، يركز بنسبة 100٪ على كرة القدم في محاولة لتحقيق حلمه. 

    التدريب والمنزل، قليل من التسلية خاصة في الليل لأن: "أجد صعوبة في النوم، ولهذا السبب أتجنب مشاهدة الفيديوهات أو النظر إلى الهاتف قبل النوم. أحب مشاهدة الأفلام والمعكرونة. يمكنني تناولها دائمًا وبكميات كبيرة. ما الذي لا أحبه؟ الشتاء".

  • لاعب وسط على غرار ميلينكوفيتش

    نشأ ستانيتش وتطور كلاعب وسط، لكنه يتحول هذا الموسم مع لودوغوريتس إلى لاعب في مركز صانع الألعاب يتمتع ببنية بدنية قوية وأسلوب هجومي أكثر. فهو يتمتع ببنية بدنية قوية يتجاوز طوله 1.86 متر، ولديه حس تهديفي وتوقيت ممتاز في التوغل داخل منطقة الجزاء. في صربيا، هناك من قارنه بزلاتان إبراهيموفيتش في بداياته، الذي أصبح لاحقاً مهاجماً، لكن من حيث الخصائص، فهو يذكرنا أكثر بمواطنه سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش، الذي قد يتقاسم معه دور لاعب الوسط المهاجم.

  • أرقام قياسية

    في هذا الموسم، تحت قيادة المدرب النرويجي بير-ماتياس هوغمو، انطلق هذا اللاعب بشكل مذهل. ففي 42 مباراة خاضها في جميع المسابقات، سجل 14 هدفاً وصنع 9 تمريرات حاسمة، لكن أداءه في الدوري الأوروبي هو ما لفت انتباه الأندية الكبرى. وبفضل تسجيله 7 أهداف في 10 مباريات، أصبح اليوم متصدر قائمة الهدافين في البطولة إلى جانب إيغور جيسوس لاعب نوتنغهام فورست.

  • ميلان معجب به، فكم يبلغ سعره؟

    ومن بين الأندية التي تتابعه عن كثب، يبرز نادي ميلان الذي أرسل مراراً ومراتٍ من كشافيه لمشاهدته على أرض الملعب، كما حدث أيضاً خلال المباراة التي فاز فيها لودوغوريتس على سسكا صوفيا، والتي سجل فيها هدفاً مرة أخرى. 

    يعتبره النادي البلغاري جوهرة نادرة، ويطمح، في حالة بيعه، إلى تحقيق أفضل صفقة بيع في تاريخه. ومن الواضح أن السعر في متناول ميلان، حيث لا يتجاوز المبلغ المطلوب، على الأقل في الوقت الحالي، 10 ملايين يورو.

