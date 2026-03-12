AFP
"من لا يرغب في هذه الوظيفة؟" - يورغن كلينسمان يرد على الشائعات حول توليه منصب المدير الفني لتوتنهام مع تزايد الضغوط على إيغور تودور
الشرارة العاطفية فوق البراعة التكتيكية
مع وجود توتنهام على بعد نقطة واحدة فقط من منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز، يرى كلينسمان أن التعيين القادم يجب أن يعطي الأولوية للارتباط العاطفي على حساب التعقيد التكتيكي. مع اقتراب مباراة حاسمة ضد نوتنغهام فورست، يعتقد أن الفريق في حاجة ماسة إلى دفعة معنوية وروح قتالية متجددة لضمان بقائه في الدوري.
كلينسمان يضع خطة لإنقاذ توتنهام
"من لا يرغب في هذه الوظيفة، إنها توتنهام. أياً كان اختيارك، فأنت بحاجة إلى شخص يمكنه التواصل مع الجميع عاطفياً، يعرف النادي، يشعر بالنادي، يشعر بالناس"، أوضح كلينسمان، الذي لعب مرتين في توتنهام كلاعب، لشبكة ESPN. "لأنه، للخروج من هذه الفوضى، يحتاجون إلى تطوير روح قتالية، روح قتالية شرسة وقبيحة حقاً، وهذا لا يتحقق إلا من خلال العواطف. لذلك لا تحتاج إلى جلب العقل المدبر للأمور التكتيكية أو أي شيء آخر، بل تحتاج إلى شخص يستطيع أن يجمع الجميع... وهذا لا يتحقق إلا من خلال العواطف، والرغبة في التحمل والقتال، وربما أخذ الكرة من بعض جامعي الكرات على خط التماس".
جدل كينسكي وقرار تيودور "القاسي"
وصلت فترة تودور إلى نقطة الانهيار بعد الخسارة 5-2 أمام أتلتيكو مدريد في مباراة الذهاب من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، خاصة فيما يتعلق بمعاملته للحارس الشاب أنتونين كينسكي، الذي تم استبداله بعد 17 دقيقة فقط من المباراة بعد ارتكابه خطأين فادحين. كلينسمان، الذي يعمل ابنه حارس مرمى أيضًا، انتقد هذا القرار بشدة.
وقال كلينسمان: "أعتقد أنك إذا سألته [تودور] اليوم... فسوف يعيد التفكير في الموقف برمته". "من الواضح أن هذا أمر قاتل للفتى، إنه أسوأ ما يمكن أن يمر به حارس مرمى... أن يتم استبداله بعد 17 دقيقة من المباراة أمام جمهور غفير في مدريد، لأن ارتكاب هذين الخطأين هو أمر قاسٍ للغاية".
"لقد ألقى به في الماء البارد"
تركت هذه الحادثة مستقبل تيودور معلقاً بخيط رفيع، حيث شكك الكثيرون في منطقية مثل هذا الإذلال العلني. وأشار كلينسمان إلى أن إدارة الموقف كانت خاطئة بشكل جوهري.
وخلص كلينسمان إلى أنه "ألقى به في الماء البارد، وفي تلك اللحظة، كان الماء باردًا جدًا". "لقد ارتكب هذين الخطأين الفادحين... كان عليه أن يؤجل الأمر حتى نهاية الشوط الأول. ربما عندها كان بإمكانه التحدث معه وشرح له أنك ستستبدله... قرر أن يفعل ذلك بعد 17 دقيقة، وهذا عقاب كبير لطفل صغير مثله".
