Michael Olise Bayern Munich
من كريستال بالاس إلى صانع الألعاب الأول في أوروبا: كيف أصبح مايكل أوليسي «أفضل جناح في العالم» في بايرن ميونيخ

وإذا صحت التقارير الأخيرة، فإن ليفربول قد حدد مايكل أوليز كبديل مثالي لمحمد صلاح الذي سيغادر النادي. ومع ذلك، فإن الرغبة في التعاقد مع المهاجم الفرنسي والنجاح الفعلي في ذلك هما أمران مختلفان تمامًا. وقد يكون ليفربول قد أحبط محاولة بايرن ميونيخ للتعاقد مع فلوريان فيرتز الصيف الماضي، لكن النادي الألماني لا ينوي على الإطلاق بيع أوليز إلى «الريدز» في نهاية الموسم الحالي.

"أنفق ليفربول 500 مليون يورو العام الماضي، ويخوض موسمًا سيئًا للغاية. لن نساهم في تحسين أدائهم العام المقبل"، صرح بذلك الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ، أوني هونيس، الأسبوع الماضي. "نحن نلعب هذه المباراة من أجل جماهيرنا. لدينا 430 ألف عضو، وملايين المشجعين في جميع أنحاء العالم، ولن يفيدهم كثيراً أن يكون لدينا 200 مليون يورو في البنك، لكننا نلعب كرة قدم أسوأ كل يوم سبت بسبب ذلك".

من المؤكد أن بيع أوليسي لن يكون له أي معنى رياضي بالنسبة لبايرن، لأنه لا يوجد جناح أكثر إنتاجية أو إبداعًا في أوروبا حاليًا.

    "أفضل صفقة انتقال في الدوري الألماني خلال العشر سنوات الماضية"

    أثار قرار بايرن ميونيخ بدفع 60 مليون يورو لنادي كريستال بالاس مقابل التعاقد مع أوليسي في صيف عام 2024 تساؤلات العديد من المحللين. لم يكن هناك جدال حول إمكاناته؛ فقد حطم أوليسي عددًا من الأرقام القياسية كـ"أصغر لاعب على الإطلاق" في ملعب سيلهورست بارك، في حين أعجب تييري هنري بشدة بموهبته الفطرية أثناء عمله مع الجناح الأيمن خلال حملة المنتخب الفرنسي في دورة الألعاب الأولمبية.

    قال الأيقونة الهجومية قبل أن يلعب أوليسي أي مباراة مع بايرن: "لديه صفات مذهلة، ولم تروا شيئًا بعد، فهذه مجرد البداية". "لا تجد لاعبين مثله كثيرًا".

    ومع ذلك، بينما كان هنري مصراً على أن البافاريين حصلوا على صفقة رابحة، رأى آخرون أن أوليسي يمثل نوعاً من المجازفة، نظراً لأنه غاب مرتين بسبب مشاكل في أوتار الركبة خلال موسم 2023-24.

    لكن الآن، يُشاد بأوليس باعتباره "أفضل انتقال في الدوري الألماني خلال السنوات العشر الماضية" من قبل كريستوف كرامر، الفائز بكأس العالم - ويرجع ذلك جزئياً إلى جاهزيته التي تشبه جاهزية صلاح. لم يغب اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً عن أي مباراة بسبب الإصابة منذ وصوله إلى أليانز أرينا، مما أسعد المدرب فينسنت كومباني.

    قال البلجيكي بحماس: "تعرض مايكل لعدد لا بأس به من الإصابات في كريستال بالاس، لكن ما يفعله خارج الملعب من أجل الحفاظ على صحته في سنه الصغيرة أمر لا يصدق". "إذا استمر في فعل أشياء كهذه، فسيبقى لائقًا لفترة طويلة، وسيستمر في التطور كلاعب".

    "أظهروا قدراتكم على أرض الملعب"

    لقد لعبت سلسلة المباريات المتتالية دوراً أساسياً في ارتقاء أوليسي بمستواه إلى مستوى آخر تماماً مع بايرن ميونيخ.

    عندما تم تقديمه للصحافة لأول مرة كلاعب في بايرن، بدا أوليسي - وبدا صوته - وكأنه لا يرغب في التواجد هناك. لكن متابعي الدوري الإنجليزي الممتاز لم يتفاجأوا على الإطلاق بردوده المقتضبة المضحكة على أسئلة الصحفيين. فهذه هي طبيعة أوليسي. ضع ميكروفونًا أمامه، وسيصمت. لكن ضعه على أرض الملعب، وسوف يعبر عن نفسه ببلاغة وأناقة مثل أي لاعب كرة قدم في عالم كرة القدم اليوم.

    وكما قال هو نفسه بعد انتقاله إلى ميونيخ بفترة وجيزة: "كلاعب كرة قدم، عليك أن تقدم إجاباتك على أرض الملعب أولاً وقبل كل شيء." وسرعان ما شرع أوليسي في تبديد الشكوك حول افتقاره المزعوم للحماس، بجعل قدميه تتحدثان نيابة عنه.

    "أحد أهم لاعبينا"

    كان من المتوقع أن يحتاج أوليسي إلى بعض الوقت للتأقلم مع بيئته الجديدة في ميونيخ. وكما قال بنفسه، فإن الفارق الأكبر بين اللعب في سيلهورست بارك وأليانز أرينا هو الضغط.

    وقال لمجلة أعضاء نادي بايرن ميونيخ: "كنا غالبًا الفريق الأقل حظًا في بالاس. لكن هذا ليس الحال أبدًا مع بايرن!"

    لكن أوليسي تجاهل على الفور ثقل التوقعات، وسجل 20 هدفاً في جميع المسابقات وصنع 23 هدفاً آخر، ليختتم موسمه الأول المذهل في ألمانيا باعتباره اللاعب الوحيد في بايرن الذي شارك في جميع الجولات الـ34 التي توج فيها الفريق بلقب الدوري الألماني.

    "لقد أصبح أحد أهم لاعبينا"، اعترف كومباني، "وهذا ليس شيئاً يمكنك اعتباره أمراً مفروغاً منه عندما تكون في عامك الأول في الدوري الألماني على هذا المستوى".

    ليس «نجم موسم واحد»

    ومع ذلك، تمامًا مثل كومباني، أصر أسطورة النادي توماس مولر على أن أوليسي لا يزال أمامه المزيد ليقدمه. وبالتالي، سارع إلى الإشارة إلى أن «لا يُحكم على لاعب بايرن بموسم واحد، بل بمدى ثبات أدائه على مدار عدة مواسم».

    ومع ذلك، كان مولر واثقاً تماماً من أن أوليسي يتمتع بالدافع والتصميم اللازمين لدفع نفسه إلى آفاق جديدة: "من خلال شخصيته، أرى شغفاً بالتطور. لذا، يمكن للجماهير أن تتطلع إلى مستقبله في النادي، لأنني لا أعتقد أنه لاعب ذو نجاح عابر".

    كان مولر محقاً أيضاً، حيث كان موسم أوليسي الثاني في بايرن أكثر إثارة للإعجاب من موسمه الأول. لم يشارك أي جناح في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا بشكل مباشر في عدد أهداف أكثر من أوليسي (37) في جميع المسابقات في موسم 2025-2026، في حين لم يقدم أي لاعب عدداً أكبر من التمريرات الحاسمة (23).

    لذا، فليس من المستغرب أنه أصبح المفضل لدى زملائه المهاجمين هاري كين ولويس دياز - اللذين أذهلتهما مهارات أوليسي في المراوغة. وقد أشاد كين مرارًا وتكرارًا بقدرة أوليسي التي تبدو سهلة على تجاوز الخصوم، بينما يقول دياز - وهو لاعب ماهر للغاية -: "مايكل يدمرك في المواقف الفردية. إنه موهوب تقنيًا للغاية ويحدث فرقًا كبيرًا".


    عقلية على غرار دي بروين

    ونظراً لما يتمتع به أوليسي من مزيج بين السرعة والمهارة والقدرة على إنهاء الهجمات، فضلاً عن ميله إلى الانطلاق نحو الداخل مستخدماً قدمه اليسرى قبل أن يضع الكرة في الزاوية العليا للشباك، فقد كان من المحتم إجراء مقارنات بينه وبين جناح بايرن ميونيخ الرائع الآخر، أريين روبن. لكن كومباني يرى بعض أوجه التشابه بينه وبين اللاعب الذي يمكن القول إنه الأكثر إبداعاً في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

    قال كومباني بعد مشاهدته لأوليس وهو يمزق دفاع أتالانتا إرباً في مباراة الذهاب من دور الـ16 التي سحق فيها فريقه الفريق الإيطالي في بيرغامو: "وصل مايكل بعقلية تمنحه فرصة ليكون أحد أفضل اللاعبين في العالم". "إنه دقيق للغاية في العمل الذي يقوم به، وقد قلت من قبل عن العمل مع أفضل المواهب أنه على الرغم من أنني لا أريد مقارنة اللاعبين لأنهم ليسوا متشابهين، إلا أنه يتمتع بالعقلية التي رأيتها عندما لعبت مع كيفن دي بروين.

    "كنت محظوظاً بمشاهدة كيفن وهو يبرز كلاعب شاب ويصبح نجماً. رأيت العملية برمتها، وهذا هو نفس الهوس بالتفاصيل الذي يتمتع به مايكل. هذا لا يكفي بالطبع. علينا أن ندفعه ليفعل المزيد. لكنه يسير في مسار جيد للغاية، ومن دواعي سروري أن أشهد ذلك."

    "أفضل جناح في العالم"

    لا شك أن مشاهدة أوليسي هذا الموسم كانت متعة حقيقية - والأمر المثير حقاً بالنسبة لنا نحن المحايدين، وبشكل خاص بالنسبة لبايرن، هو أن الأمر لم ينتهِ بعد. أمام أوليسي فرصة لتسجيل اسمه في سجلات الأرقام القياسية الألمانية من خلال تحطيم الرقم القياسي في الدوري الألماني الذي كان يحمله دي بروين لعدد التمريرات الحاسمة في موسم واحد. لكن الأهم من ذلك بكثير هو الفرصة الذهبية المتاحة أمامه لإلهام فريقه نحو المجد في دوري أبطال أوروبا قبل أن يساعد فرنسا على الفوز بكأس العالم.

    هذه هي الأهداف السامية التي يستهدفها أوليسي الآن - وهو محق في ذلك. كما قال لاعب خط وسط ألمانيا السابق سامي خضيرة لصحيفة بيلد قبل مباراة الذهاب بين بايرن وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء في البرنابيو: "أوليسي هو على الأرجح أفضل جناح في العالم في الوقت الحالي. إنه يقدم حزمة كاملة من المهارات من الطراز الأول".

    وبالطبع، هذا هو بالضبط السبب الذي يجعل خضيرة يشعر أن أوليسي سيكون صفقة رائعة لريال مدريد تمامًا كما سيكون لليفربول. لكن بايرن سيكون مجنونًا حتى لو فكر في بيعه هذا الصيف - وبالتأكيد لن يكون ذلك بأقل من رقم قياسي عالمي.

    فهو لا يزال في الرابعة والعشرين من عمره، وبعد أقل من عامين على إشادة هنري بأوليس باعتباره موهبة فريدة، يبدو أن هذه ليست سوى بداية صعوده إلى النجومية، وأن الأفضل لم يأتِ بعد، وأننا "لم نرَ شيئاً بعد"!

