أثار قرار بايرن ميونيخ بدفع 60 مليون يورو لنادي كريستال بالاس مقابل التعاقد مع أوليسي في صيف عام 2024 تساؤلات العديد من المحللين. لم يكن هناك جدال حول إمكاناته؛ فقد حطم أوليسي عددًا من الأرقام القياسية كـ"أصغر لاعب على الإطلاق" في ملعب سيلهورست بارك، في حين أعجب تييري هنري بشدة بموهبته الفطرية أثناء عمله مع الجناح الأيمن خلال حملة المنتخب الفرنسي في دورة الألعاب الأولمبية.

قال الأيقونة الهجومية قبل أن يلعب أوليسي أي مباراة مع بايرن: "لديه صفات مذهلة، ولم تروا شيئًا بعد، فهذه مجرد البداية". "لا تجد لاعبين مثله كثيرًا".

ومع ذلك، بينما كان هنري مصراً على أن البافاريين حصلوا على صفقة رابحة، رأى آخرون أن أوليسي يمثل نوعاً من المجازفة، نظراً لأنه غاب مرتين بسبب مشاكل في أوتار الركبة خلال موسم 2023-24.

لكن الآن، يُشاد بأوليس باعتباره "أفضل انتقال في الدوري الألماني خلال السنوات العشر الماضية" من قبل كريستوف كرامر، الفائز بكأس العالم - ويرجع ذلك جزئياً إلى جاهزيته التي تشبه جاهزية صلاح. لم يغب اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً عن أي مباراة بسبب الإصابة منذ وصوله إلى أليانز أرينا، مما أسعد المدرب فينسنت كومباني.

قال البلجيكي بحماس: "تعرض مايكل لعدد لا بأس به من الإصابات في كريستال بالاس، لكن ما يفعله خارج الملعب من أجل الحفاظ على صحته في سنه الصغيرة أمر لا يصدق". "إذا استمر في فعل أشياء كهذه، فسيبقى لائقًا لفترة طويلة، وسيستمر في التطور كلاعب".