ومع ذلك، تمامًا مثل كومباني، أصر أسطورة النادي توماس مولر على أن أوليسي لا يزال أمامه المزيد ليقدمه. وبالتالي، سارع إلى الإشارة إلى أن «لا يُحكم على لاعب بايرن بموسم واحد، بل بمدى ثبات أدائه على مدار عدة مواسم».
ومع ذلك، كان مولر واثقاً تماماً من أن أوليسي يتمتع بالدافع والتصميم اللازمين لدفع نفسه إلى آفاق جديدة: "من خلال شخصيته، أرى شغفاً بالتطور. لذا، يمكن للجماهير أن تتطلع إلى مستقبله في النادي، لأنني لا أعتقد أنه لاعب ذو نجاح عابر".
كان مولر محقاً أيضاً، حيث كان موسم أوليسي الثاني في بايرن أكثر إثارة للإعجاب من موسمه الأول. لم يشارك أي جناح في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا بشكل مباشر في عدد أهداف أكثر من أوليسي (37) في جميع المسابقات في موسم 2025-2026، في حين لم يقدم أي لاعب عدداً أكبر من التمريرات الحاسمة (23).
لذا، فليس من المستغرب أنه أصبح المفضل لدى زملائه المهاجمين هاري كين ولويس دياز - اللذين أذهلتهما مهارات أوليسي في المراوغة. وقد أشاد كين مرارًا وتكرارًا بقدرة أوليسي التي تبدو سهلة على تجاوز الخصوم، بينما يقول دياز - وهو لاعب ماهر للغاية -: "مايكل يدمرك في المواقف الفردية. إنه موهوب تقنيًا للغاية ويحدث فرقًا كبيرًا".