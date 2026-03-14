من عام 1999 إلى عام 2026، مباراة لاتسيو وميلان محورية في السباق على لقب الدوري الإيطالي: مهمة «-5» لأليجري، ومقارنة مع جدول مباريات إنتر

أولاً، لماذا تتجه أفكارنا مباشرة إلى ذلك الموسم بالذات؟ لقد

كتبت تاريخ بطولتنا بعض الصفحات التي لا تُنسى في تلك السنة، من خلال واحدة من - القليلة، في الحقيقة - عمليات العودة التي حققها أي نادٍ على الإطلاق. لكن لنأخذ الأمور خطوة خطوة.

الافتراض الأول الذي ننطلق منه: في هذه المرحلة من الدوري الإيطالي، لم ينجح أي فريق قط في تعويض فارق نقاط مزدوج الرقم عن المتصدر، ثم الفوز بلقب الدوري في نهاية الموسم.

لكننا كنا نقول إن تاريخ الثلاثين عاماً الماضية يعلمنا أن شيئاً مشابهاً تماماً قد حدث بالفعل. إنه موسم 1998-1999 وبطل الرواية هو ميلان بالذات، لكن على مقاعد البدلاء كان ألبرتو زاكيروني: قبل سبع جولات من النهاية، كان الروسونيري متأخراً بـ7 نقاط عن لاتسيو. منذ ذلك الحين، خسر اللازيو الديربي أمام روما والمباراة أمام يوفنتوس، قبل أن يتعادل في الجولة قبل الأخيرة مع فيورنتينا. خسر اللازيو ثماني نقاط واستغل ميلان ذلك: سبع انتصارات متتالية، وتجاوز اللازيو في الجولة قبل الأخيرة، وفاز بلقب الدوري في الجولة الأخيرة.