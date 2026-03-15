Getty
ترجمه
من سيؤدي دور واين روني في فيلم «ماتش أوف ذا داي»؟ أسطورة مانشستر يونايتد يختار نجمًا هوليووديًا قبل أن يتلقى ردًا لاذعًا على غرار مسلسل «بريزون بريك» من ميكا ريتشاردز
اختيارات مميزة ومضحكة للممثلين
دخل روني وريتشاردز مؤخرًا في حوار مرح على قناة «بي بي سي سبورت» حول اختيار طاقم التمثيل لفيلم خيالي مستوحى من برنامج «ماتش أوف ذا داي». بدأت المزاح عندما سُئل ريتشاردز عن من يجب أن يجسد شخصيته. وبينما ادعى المدافع السابق لمانشستر سيتي بثقة أن دينزل واشنطن سيكون الخيار الأمثل، سرعان ما أعاده روني إلى أرض الواقع، واقترح بصراحة العملاق بوب ساب من الفيلم الكوميدي "The Longest Yard". وقد أرست هذه البداية المضحكة النغمة المثالية لتبادل مسلٍ للغاية بين الخبيرين الكرويين الشهيرين، حيث تبادلا الأفكار حول نظرائهما السينمائيين.
- Getty Images Entertainment
مقارنة بمسلسل «بريزون بريك»
وسرعان ما تحولت المحادثة المضحكة إلى من يمكنه أن يحل محل مهاجم مانشستر يونايتد السابق. ورشح روني بطموح النجم الهوليوودي الكبير توم هاردي. لكن ريتشاردز وجد الاقتراح مضحكاً للغاية، فانفجر على الفور في ضحك لا يمكن كبته. وإدراكاً منه أن هذا الاقتراح قد يكون غير واقعي، تحول المهاجم الأسطوري إلى خيار ساخر من نفسه، حيث قارن نفسه بوحشية بالكابتن براد بيليك، حارس السجن المعروف بصرامته الشديدة من المسلسل التلفزيوني الناجح "بريزون بريك"، الذي لعب دوره ويد ويليامز. تركت هذه المقارنة الدقيقة والوحشية ريتشاردز يضحك حتى البكاء، قبل أن يقترح ضاحكاً لاعب كرة القدم السابق ديون دبلن والممثل الحائز على جائزة الأوسكار فورست ويتاكر.
اختيار بقية أعضاء الطاقم
ثم انتقل الحديث إلى داني مورفي. وإدراكًا للحاجة الواضحة إلى ممثل أصلع لتجسيد شخصية زميلهم المحلل الرياضي، طرح ريتشاردز في البداية فكرة اختيار نجم أفلام الأكشن «فاست آند فيوريوس» فين ديزل. وعندما رفض روني هذا الاختيار على الفور، جادل ريتشاردز بأنهم بحاجة إلى شخص صغير الحجم وذكي في الوقت نفسه. ودفع ذلك روني إلى اقتراح الممثل روس كيمب بطريقة مضحكة، مشيرًا بشكل خاص إلى دوره الأيقوني كرجل قوي في شخصية غرانت ميتشل من المسلسل البريطاني الكلاسيكي EastEnders، ليختتم بذلك لحظة كوميدية لا تُنسى بين الثنائي الديناميكي في الاستوديو.
- Getty Images Sport
ردود فعل المعجبين على اختيار الممثلين
سرعان ما انتشر المقطع المضحك على نطاق واسع، مما أثار موجة من الردود المسلية من المعجبين على المنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ووافق أحد المستخدمين على هذا النوع من الفكاهة التي تسخر من الذات، مشيرًا إلى أن مقارنة روني بشخصية بيليك كانت «مثالية». كما قدم المعجبون بدائل مضحكة من عندهم، حيث طالب البعض بتجسيد ستيفن جراهام أو راسل كرو لدور روني، بينما اقترح آخرون بشكل لاذع شخصية «شريك» الكرتونية. أما بالنسبة لمورفي، فقد ذكر أحد المشاهدين أن اختيار شون دايتش، مدرب إيفرتون، لهذا الدور سيكون اختياراً أيقونياً، بينما طالب آخر مازحاً باختيار داني ديفيتو، النجم الهوليوودي المخضرم.
إعلان