من سيكون خليفة ماركوس راشفورد؟ مانشستر يونايتد يضع لاعب باريس سان جيرمان الفائز بثلاثية ونجم الدوري الإنجليزي على قائمة التعاقدات المرجوة المكونة من خمسة لاعبين

تضم القائمة المختصرة أيضًا خيسوس رودريغيز، اللاعب الإسباني البالغ من العمر 20 عامًا والذي يتطور حاليًا تحت إشراف سيسك فابريغاس في كومو. وقد كافأ رودريغيز ثقة مدربه بسبع تمريرات حاسمة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، ليصبح عنصرًا أساسيًا في تشكيلة الهجوم. بالإضافة إلى ذلك، يراقب مانشستر يونايتد مارشال جودو في ستراسبورغ. سجل اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، المولود في إنجلترا واللاعب السابق في فولهام، 12 هدفًا وخمس تمريرات حاسمة في جميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم.