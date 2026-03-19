من سيخلف بيب؟ مدرب جيرونا يؤكد أنه «جاهز» لتولي منصب مدرب مانشستر سيتي في ظل استمرار التكهنات حول مستقبل غوارديولا
نجم صاعد ضمن مجموعة سيتي لكرة القدم
برز ميشيل كأبرز مرشح داخلي لخلافة جوارديولا في ملعب الاتحاد. بعد أن قاد جيرونا من الدرجة الثانية الإسبانية إلى دوري أبطال أوروبا، أصبح المدرب البالغ من العمر 50 عامًا الأبرز أداءً ضمن شبكة أندية «مجموعة سيتي لكرة القدم» العالمية.
إن فهمه العميق لفلسفة مجموعة سيتي لكرة القدم يجعله الخيار التكتيكي المثالي للعملاق الإنجليزي. يلعب ميشيل بالفعل دوراً أساسياً في تطوير مواهب سيتي، حيث عمل مؤخراً مع النجم الأرجنتيني الصاعد كلاوديو إتشيفيري، مما عزز علاقاته مع الإدارة العليا في مانشستر.
ميشيل يرحب بالشائعات التي تربطه بمانشستر سيتي
تحدث الإسباني عن مستقبله بصراحة لافتة خلال ظهور إعلامي مؤخرًا. وفي حديثه لبرنامج «لا أوترا غرادا»، عبر موقع «إستاديو ديبورتيفو»، لم يخفِ ميشيل طموحاته في اختبار قدراته على أعلى مستويات كرة القدم الأوروبية.
وقال: "أنا مستعد، وأعتبر نفسي جاهزاً لتدريب أي فريق. لا أعرف ما إذا كانوا [في مانشستر سيتي] يرون الأمر بنفس الطريقة. من الواضح أن البيئة مختلفة، لكن لدي القدرة على التكيف، وأريد أن أجرب"، وفقاً لما نقلته صحيفة "تريبيونا".
مستقبل جوارديولا لا يزال هو العامل الأساسي
يكتسب توقيت تصريحات ميشيل أهمية خاصة في ظل استمرار التكهنات حول مستقبل غوارديولا على المدى الطويل. ومع دخول مانشستر سيتي مرحلة انتقالية عقب خروجه مؤخرًا من دوري أبطال أوروبا، قد يضطر النادي قريبًا إلى المضي قدمًا في خطة الخلافة التي تم إعدادها على مدار سنوات.
ورغم أن ميشيل تطرق أيضًا إلى منصب مدرب ريال مدريد، داعمًا أسطورة النادي راؤول كمرشح مستقبلي للبلانكوس، إلا أن استعداد ميشيل لتولي مقعد المدرب في مانشستر سيتي هو ما استحوذ على الخيال. بعد أن أثبت قدرته على النجاح تحت ضغط شديد وتحقيق النتائج بميزانية متواضعة، ضمن الإسباني أن يكون اسمه على رأس قائمة المرشحين عندما تنتهي حقبة جوارديولا في نهاية المطاف.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
قبل أن يتخذ قرارًا بشأن مستقبله، من الواضح أن ميشيل سيركز على إنهاء الموسم بقوة مع جيرونا. ويحتل «البلانكيفييرميل» حاليًا المركز الثاني عشر في الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة من 28 مباراة، متأخرًا بعشر نقاط عن المراكز الخمسة الأولى. وسيسعى الفريق إلى الحفاظ على زخمه بعد فوزه 3-0 على أتلتيك كلوب في نهاية الأسبوع الماضي، بينما يستعد للسفر إلى أوساسونا يوم السبت.
