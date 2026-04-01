England unanswered questions
Richard Martin

من سيحل محل هاري كين؟ وهل يستحق فيل فودن مكانًا في التشكيلة؟ ستة أسئلة لا يزال على توماس توخيل الإجابة عليها بعد معسكر إنجلترا المخيب للآمال قبل كأس العالم

كان من المفترض أن تشكل آخر مباراتين لإنجلترا على أرضها قبل كأس العالم 2026 توديعاً مثالياً لرجال توماس توخيل قبل انطلاقهم إلى أمريكا الشمالية. لكن بدلاً من أن يُودعوا بالورود، غادر «الأسود الثلاثة» ملعب ويمبلي وسط صيحات الاستهجان عقب هزيمتهم 1-0 أمام اليابان يوم الثلاثاء، والتي جاءت في أعقاب تعادلهم الباهت مع أوروغواي قبل أربعة أيام.

غاب عن صفوف إنجلترا قائد الفريق هاري كين وعمود الوسط ديكلان رايس، بالإضافة إلى جود بيلينغهام وبوكايو ساكا، لكن ذلك لم يكن عذراً لأدائهم السيئ في المباراتين. شكّلت هاتان المباراتان بمثابة اختبار واقعي لفريق توخيل، الذي حقق حملة تصفيات قياسية لكنه لم يواجه اختباراً حقيقياً من قبل.

يجب أن يتحمل توخيل جزءاً كبيراً من المسؤولية عن هذه الأداء، حيث اختار تشكيلة كبيرة من اللاعبين وقام بتجارب أكثر مما كان ضرورياً في هذه المرحلة القريبة من البطولة التي ستحدد كيف يُنظر إلى فترة توليه المنصب، وقد تحدد ما إذا كان سيبقى في منصبه حتى يورو 2028 أم لا، على الرغم من توقيعه عقداً جديداً.

تستعرض GOAL الأسئلة الستة التي لم يرد عليها المدرب بعد فترة دولية مخيبة للآمال تمامًا...

    من هم البدائل المحتملة لكين؟

    ظلت مسألة «ماذا ستفعل إنجلترا بدون كين» تلاحق الفريق طوال حملة التصفيات، حيث سجل القائد ثمانية أهداف في ثماني مباريات. وكان الأمل معقودًا على أن يتمكنوا من إيجاد الإجابة في مواجهة أوروغواي عندما تم إراحة كين، بينما أتيحت لتوشيل فرصة ثانية عندما انسحب كين من مباراة اليابان بسبب إصابة تعرض لها في التدريبات. وغني عن القول إنهم لم يجدوا حلاً.

    بذل دومينيك سولانكي جهداً كبيراً ضد أوروغواي، لكنه لم يحصد سوى القليل، ولم يستغل فرص التسديد التي أتيحت له. من ناحية أخرى، كافح فيل فودن في مركز المهاجم الوهمي ضد اليابان، وهو دور لا يزال غير مناسب له.

    كان من المحير أن توخيل لم يشرك سولانكي مرة أخرى في التشكيلة الأساسية يوم الثلاثاء، أو لم يبقي دومينيك كالفيرت-لوين في التشكيلة بعد مشاركته القصيرة ضد أوروغواي. وعلى الرغم من وجود مباراتين وديتين أخريين قبل البطولة ضد كوستاريكا ونيوزيلندا بمجرد وصول إنجلترا إلى الولايات المتحدة في يونيو، فإن مدرب إنجلترا لم يقترب من معرفة من هو أفضل بديل لكين في حالة تعرض أفضل هداف في تاريخ إنجلترا لإصابة أخرى.

    هل سيشارك فودن في المباراة؟

    يبدو أن فودن يتمتع بـ«تسع أرواح» كلاعب دولي مع منتخب إنجلترا، وعلى الرغم من أنه لم يحظَ بفرصة تذكر للعب كأساسي مع مانشستر سيتي مؤخرًا، فضلاً عن سجله الضعيف مع قميص «الأسود الثلاثة»، إلا أنه شارك أساسيًا في كلتا المباراتين الوديتين اللتين أقيمتا في مارس - وهو اللاعب الوحيد الذي فعل ذلك. كان أداؤه غير فعال وغير ملهم طوال المباراة، وبدا تائهاً بشكل خاص في دور «المهاجم الوهمي» ضد اليابان في غياب كين.

    إن إشراك توخيل لفودن في مركز لم يلعبه تقريبًا مع مانشستر سيتي بدا وكأنه اعتراف بأنه يريد إدخال هذا اللاعب الموهوب للغاية ولكنه يعاني من تراجع كبير في مستواه إلى فريقه، وأنه ليس مستعدًا لتركه خارج التشكيلة ببساطة، وهو قرار يبدو أكثر وضوحًا مع كل مباراة يلعبها مع منتخب بلاده.

    إنجلترا لا تعاني من نقص في الخيارات في خط الوسط الهجومي، وبالنظر إلى عائد فودن الضئيل المتمثل في أربعة أهداف في 48 مباراة وسلسلة أدائه المخيب للآمال، يبدو أنه يمكنهم الاستغناء عنه في الصيف.

    أي من المدافعين المخضرمين يستحقون مكانًا في التشكيلة؟

    على الرغم من تعليقات توخيل غير المواتية عن هاري ماجواير قبل مباراة اليابان، كان المدافع المخضرم هو الأقرب إلى تسجيل هدف التعادل لفريق «الساموراي الأزرق» بعد دخوله من مقاعد البدلاء. وكان ذلك تذكيرًا آخر بالتهديد القوي الذي يشكله ماجواير من الكرات الثابتة، وأبرز الأسباب التي تجعله يستحق المشاركة في كأس العالم، حتى لو لم يكن في مقدمة المرشحين لبدء المباريات.

    وقد عزز أداءه القوي ضد أوروغواي، حيث أظهر قدراته الدفاعية المعهودة قبل كل شيء، الحجة الداعية إلى حجز مقعد له على متن الطائرة.

    إن مجرد مشاركة ماجواير في المباراتين يجب أن تضعه في مقدمة جون ستونز، الذي لم يلعب أي مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ ديسمبر بسبب مشاكل الإصابات المستمرة التي أجبرته بالفعل على الانسحاب من هذا المعسكر.

    دان بيرن، الأكبر سناً بين المدافعين الثلاثة المخضرمين قيد النظر، لعب ما مجموعه سبع دقائق في المباراتين، وعلى الرغم من أنه أثبت قدرته على التحمل، إلا أنه يفتقر إلى الخبرة الدولية التي يتمتع بها ستونز وماجواير ولا يقدم أي شيء مختلف.

    من هم الظهيرين الأساسيين؟

    لم تكن المباراتان الأخيرتان موفقتين بالنسبة لظهيري الجناح الإنجليزيين. فقد كان بن وايت بطلاً وشريرًا في آن واحد أمام أوروغواي، قبل أن يواجه صعوبة في إيقاف لاعب اليابان الخطير كيتو ناكامورا، كما أخطأ في تمريراته العرضية عندما تقدم إلى الأمام. لم يقدم نيكو أورايلي الكثير هجومياً على الجانب الآخر، خاصةً مقارنةً بأدائه المذهل السابق في ويمبلي في نهائي كأس كاراباو، على الرغم من أن لويس هول قدم أداءً مبهراً بعد دخوله من مقاعد البدلاء. أمام أوروغواي، كان أداء جيد سبنس أفضل من تينو ليفرامينتو من بين الظهيرين الأساسيين.

    لم تحسم مباريات مارس الودية من سيكون الظهيرين الأساسيين لإنجلترا في مباراة افتتاح كأس العالم ضد كرواتيا في 17 يونيو. يبدو أن الظهير الأيمن المفضل لدى توخيل هو ريس جيمس، الذي عادت مشاكله الطويلة الأمد مع الإصابات لتطارده قبل أسبوعين عندما تعرض لإصابة في أوتار الركبة.

    إذا استعاد لياقته البدنية في غضون شهر، فمن المرجح أن يحتفظ بمكانه في الفريق، بينما يبدو أن المنافسة على مركز الظهير الأيسر ستكون بين هول وأوريلي. لكن من بين جميع المتنافسين على هذين المركزين الحاسمين، لم يستغل أي منهم الفرصة.

    من يجب أن يكون اللاعب رقم 10؟

    بدا أن غياب بيلينغهام عن معسكر أكتوبر قد أضر بمكانته كنجم منتخب إنجلترا، لكن الغريب أن استبعاده من هاتين المباراتين كإجراء احترازي بسبب الإصابة قد ساعده في الواقع. انضم بيلينغهام إلى المعسكر لمواصلة تعافيه من إصابة في أوتار الركبة تعرض لها مؤخرًا، لكن توخيل رأى أن إشراكه في أي من المباراتين ينطوي على مخاطرة كبيرة.

    وهذا يعني أن لاعب ريال مدريد لم يشارك في هاتين المباراتين المخيبتين للآمال، بينما كافح فودن في دور رقم 10 ضد أوروغواي قبل أن يفشل كول بالمر في خلق أي خطر يذكر ضد اليابان. في الوقت نفسه، كان أداء مورغان روجرز متقلبًا في الجناح الأيمن.

    تتمتع إنجلترا بوفرة من الخيارات في مركز رقم 10 على الورق، لكن لا أحد منهم يلعب بشكل جيد في الوقت الحالي. ولذا، على الرغم من أن والدة توخيل تجد بيلينغهام "مثيرًا للاشمئزاز"، فقد يكون هو الخيار الأفضل للمدرب هذا الصيف.

    هل يجب أن يبدأ راشفورد أم جوردون في الجانب الأيسر؟

    اتخذ توخيل القرار المنطقي بتناوب أفضل جناحيه الأيسرين في هاتين المباراتين، حيث لعب راشفورد أساسيًا ضد أوروغواي، بينما لعب جوردون أساسيًا ضد اليابان، وذلك بهدف تكوين فكرة أوضح عن من يجب أن يبدأ في الجناح الهجومي.

    مثل العديد من زملائهم في هاتين المباراتين الوديتين، لم يتمكن أي من اللاعبين من خلق أي زخم، على الرغم من أنه إذا كان هناك فائز واحد، فسيكون راشفورد لأنه على الأقل خلق بعض الإثارة بانطلاقاته إلى الأمام ضد أوروغواي وفي الدقائق الـ 19 التي لعبها ضد اليابان بعد دخوله من مقاعد البدلاء.

    أحد الحجج ضد إشراك راشفورد في التشكيلة الأساسية هو أنه لم يعد لاعباً أساسياً في برشلونة، على الرغم من أن ذلك لم يؤثر على لياقته البدنية أو حدة أدائه، في حين أن كونه بديلاً للبلوجرانا، نظراً لثراء خياراتهم الهجومية، ليس بأي حال من الأحوال إهانة كبيرة.