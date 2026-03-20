من جدول المباريات إلى عودة أفضل اللاعبين: لهذا السبب يمكن لنابولي أن يطمح إلى لقب الدوري

السبب الرئيسي الذي يدفعنا إلى التفاؤل هو جدول المباريات، الذييبدو بالتأكيد أسهل بالنسبة لنابولي: فبصرف النظر عن المواجهة المباشرة مع ميلان، المقررة يوم الاثنين بعد عيد الفصح، سيستضيف النابولي فريقي لاتسيو وبولونيا على أرضه، بالإضافة إلى كومو خارج أرضه، من بين الفرق العشرة الأولى في الدوري الإيطالي، حتى وإن لم يعد لدى فريقي العاصمة والإميليان أهداف كبيرة في الترتيب. ثم، من منظور البقاء في الدوري، هناك مباراة مارادونا ضد كريمونسي والرحلة إلى بيزا في الجولة قبل الأخيرة، عندما قد يكون التوسكانيون قد خرجوا بالفعل من المنافسة. باختصار، يبدو أنالعقبات الحقيقية الوحيدة أمام سلسلة الانتصارات هي الروسونيري واللارياني، اللذان يخوضان صراعاً حامياً على لقب الدوري ودوري أبطال أوروبا. من ناحية أخرى، يواجه إنتر مساراً صعباً: مباريات خارج أرضه في فلورنسا وكومو، والمباراة على أرضه ضد روما المتأثرة بالخروج من البطولات الأوروبية، بالإضافة إلى لاتسيو وبولونيا خارج أرضه، وهما عادةً منافسان مخيفان للنيرازوري بعيداً عن سان سيرو. كل هذا لفريق يبدو أنه فقد بعض الثقة، على الرغم من النقاط التي يتقدم بها.















