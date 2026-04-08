يزيد توقيت هذا الحكم النهائي من الضغوط الهائلة على المدرب المؤقت غاري روويت. فبعد تعيينه قبل أقل من 24 ساعة من تقديم الاستئناف الأول، يتعين على روويت أن يشعل انتفاضة على وجه السرعة. لقد كان ليستر في حالة سيئة للغاية، إذ لم يحقق سوى فوز واحد في 16 مباراة في جميع المسابقات. هذا التراجع، الذي تفاقم بالهزيمة في قاعة المحكمة، يعني أنهم يقفون عند 41 نقطة بعد 41 مباراة، بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الأمان. ومع عدم وجود أي مسارات قانونية أخرى يمكن استكشافها، يجب على الفريق الاعتماد بالكامل على أدائه داخل الملعب لتجنب هبوط كارثي للمرة الثانية على التوالي.