Getty Images Sport
ترجمه
من أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز إلى دوري الدرجة الأولى خلال 10 سنوات؟ تتفاقم مخاوف ليستر من الهبوط بعدما رُفض الاستئناف ضد خصم ست نقاط
لجنة مستقلة تؤيد العقوبة
فشل ليستر في إلغاء العقوبة التي فُرضت في البداية في فبراير من قبل لجنة مستقلة. وُجِّهت إلى النادي تهمة من قبل الدوري الإنجليزي الممتاز في مايو 2025 لخرق قواعد الربح والاستدامة خلال موسم 2023-24. وتولّت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم إدارة القضية، ووجدته مذنباً بتجاوز حد الخسائر المسموح به البالغ 83 مليون جنيه إسترليني بمقدار 20.8 مليون جنيه إسترليني على مدى 36 شهراً. وجادل فريقهم القانوني بضرورة اعتماد نافذة تمتد 37 شهراً بسبب تأخر الحسابات، لكن ذلك رُفض. ويُبقي الاستئناف المرفوض الفريق في المركز الثاني والعشرين في جدول التشامبيونشيب، وهو يقاتل بيأس من أجل البقاء.
- Getty Images Sport
النادي يردّ على الاستئناف الفاشل
عقب صدور الحكم، أصدر النادي بيانًا متحديًا أقرّ فيه بخطورة المأزق الذي يواجهه. وفي معرض حديثه عن الوضع، قال: "مع انتهاء هذه القضية الآن وبقاء خمس مباريات من الموسم، فإن الجميع في النادي يركزون بالكامل على المباريات المقبلة وعلى تشكيل نتيجة موسمنا من خلال نتائجنا على أرض الملعب. نعلم أن هذه كانت فترة صعبة، ونشكر جماهيرنا على الدعم الذي يواصلون تقديمه للفريق. والمسؤولية الآن هي ضمان التعامل مع هذه المباريات المتبقية بالتركيز والنية التي يفرضها وضعنا الحالي."
يواجه رويت ضغوطًا هائلة من أجل البقاء
يزيد توقيت هذا الحكم النهائي من الضغوط الهائلة على المدرب المؤقت غاري روويت. فبعد تعيينه قبل أقل من 24 ساعة من تقديم الاستئناف الأول، يتعين على روويت أن يشعل انتفاضة على وجه السرعة. لقد كان ليستر في حالة سيئة للغاية، إذ لم يحقق سوى فوز واحد في 16 مباراة في جميع المسابقات. هذا التراجع، الذي تفاقم بالهزيمة في قاعة المحكمة، يعني أنهم يقفون عند 41 نقطة بعد 41 مباراة، بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الأمان. ومع عدم وجود أي مسارات قانونية أخرى يمكن استكشافها، يجب على الفريق الاعتماد بالكامل على أدائه داخل الملعب لتجنب هبوط كارثي للمرة الثانية على التوالي.
- Getty Images Sport
تنتظرنا مباريات حاسمة في أبريل
بالنظر إلى المستقبل، يواجه ليستر جدولًا قاسيًا لإنقاذ موسمه. يستضيف سوانزي سيتي هذا الأسبوع قبل مواجهة حاسمة في صراع الهبوط خارج أرضه أمام بورتسموث، الذي يتقدم عليهم بفارق طفيف. تلي ذلك مواجهات مع هال سيتي وميلوول وبلاكبيرن روفرز. باتت فرص بقائهم الآن تعتمد كليًا على هذه المباريات الخمس الحاسمة.