من المرجح أن يضطر تشيلسي إلى بيع إنزو فرنانديز إذا فشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا
المخاوف المالية قد تؤدي إلى عملية بيع كبيرة
بدأت التداعيات المالية لعدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا تُلقي بثقلها على قيادة تشيلسي. فبدون الإيرادات القادمة من نخبة مسابقات أوروبا، قد يواجه النادي ضغوطًا لموازنة حساباته بعد إنفاق كبير في فترات الانتقالات الأخيرة. في ذلك السيناريو، برز فرنانديز بوصفه الأصل الأعلى قيمة الأكثر واقعية الذي يمكن بيعه لتوليد دخل كبير. ولا يزال لاعب الوسط الأرجنتيني أحد أكثر اللاعبين قيمة في التشكيلة، ما يجعله مرشحًا منطقيًا إذا احتاج النادي إلى الامتثال للوائح المالية.
وتُدرك إدارة تشيلسي أن إنهاء الموسم خارج المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز سيؤثر بشكل كبير على أوضاعه المالية. ونتيجة لذلك، باتت صفقة بيع فرنانديز في الصيف تُعد احتمالًا حقيقيًا بصورة متزايدة إذا تعثر التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وفقًا لصحيفة AS.
يُصرّ الوكيل على أن النزاع مع النادي قد حُلّ
نشأت توترات مؤخراً بعد معاقبة فرنانديز لخرقه مدونة قواعد السلوك الخاصة بتشيلسي، ما أدى مؤقتاً إلى استبعاده من قائمة الفريق. وجاء ذلك بسبب تصريحات أدلى بها ربطت بينه وبين احتمال انتقاله إلى ريال مدريد. ويؤكد وكيل فرنانديز، خافيير باستوري، أن إنزو والنادي قد "تصالحا" منذ ذلك الحين، وأن اللاعب قد قدم اعتذاراً.
يبقى اهتمام ريال مدريد حبكة فرعية رئيسية
لم تختفِ التكهنات المحيطة بمستقبل فيرنانديز على المدى الطويل. لطالما أعجب لوس بلانكوس بلاعب الوسط المتوج بكأس العالم، ويرتبط اسمه باستمرار بإمكانية الانتقال. بالنسبة لتشيلسي، فإن بيع فيرنانديز سيساعد في تخفيف الضغط المالي، مع السماح لهم باستعادة جزء كبير من قيمة الصفقة القياسية في بريطانيا التي دُفعت لبنفيكا في عام 2023. لذلك قد تمثل الأشهر المقبلة اختبارًا من نوع ما إذا قرر النادي في النهاية الاستفادة من بيعه. كما أن إنهاء الموسم بقوة سيعزز موقف تشيلسي التفاوضي، بما يضمن قدرتهم على المطالبة برسوم مرتفعة من الأندية المهتمة.
ما الذي يأتي بعد ذلك؟
لا يزال فرنانديز يقضي عقوبة الإيقاف المفروضة عليه من ناديه، وسيغيب عن مواجهة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد. ومن المتوقع أن يعود للمشاركة مع البلوز أمام مانشستر يونايتد في نهاية الأسبوع المقبل.