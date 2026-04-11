بدأت التداعيات المالية لعدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا تُلقي بثقلها على قيادة تشيلسي. فبدون الإيرادات القادمة من نخبة مسابقات أوروبا، قد يواجه النادي ضغوطًا لموازنة حساباته بعد إنفاق كبير في فترات الانتقالات الأخيرة. في ذلك السيناريو، برز فرنانديز بوصفه الأصل الأعلى قيمة الأكثر واقعية الذي يمكن بيعه لتوليد دخل كبير. ولا يزال لاعب الوسط الأرجنتيني أحد أكثر اللاعبين قيمة في التشكيلة، ما يجعله مرشحًا منطقيًا إذا احتاج النادي إلى الامتثال للوائح المالية.

وتُدرك إدارة تشيلسي أن إنهاء الموسم خارج المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز سيؤثر بشكل كبير على أوضاعه المالية. ونتيجة لذلك، باتت صفقة بيع فرنانديز في الصيف تُعد احتمالًا حقيقيًا بصورة متزايدة إذا تعثر التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وفقًا لصحيفة AS.