من القاهرة للجيزة.. زلة معلق بريطاني تثير السخرية بعد هدف محمد صلاح أمام نيوزيلندا!

حقق منتخب مصر انتصارًا تاريخيًا هو الأول له على الإطلاق في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم، وذلك بعد تغلبه على منتخب نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد. أقيمت المباراة على ملعب "بي سي بليس" بمدينة فانكوفر في كندا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لمونديال 2026.

ورغم تأخر الفراعنة بهدف مبكر في الدقيقة 15، نجح مصطفى زيكو في إدراك التعادل، قبل أن يضيف محمد صلاح الهدف الثاني بطريقة رائعة في الدقيقة 68، ليختتم محمود حسن تريزيجيه الثلاثية. ووسط هذه الفرحة العارمة، خطف معلق المباراة الأضواء بخطأ غير متوقع أثار تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي العالمية والمحلية.