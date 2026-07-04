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"من الصعب جدًا فهم الأمر".. سكالوني ينتقد جدول مباريات كأس العالم قبل مواجهة مصر!
سكالوني يعبر عن غضبه من ازدحام جدول المباريات
الفوز بنتيجة 3-2 في الوقت الإضافي على كاب فيردي يترك أمام «الألبيسيليستي» ثلاثة أيام فقط للاستعداد لمباراة دور الـ16 ضد مصر يوم الثلاثاء. ومما زاد الطين بلة، اضطرارهم إلى إلغاء حصة التدريب صباح السبت بسبب عاصفة ضربت ميامي.
ولم يتردد سكالوني في إبداء رأيه بصراحة بشأن هيكل البطولة عقب فوز الأرجنتين بفارق ضئيل. وعلى الرغم من الخروج بفوز، بدا الإحباط واضحًا على صوت المدرب بسبب قلة وقت الاستراحة الممنوح للاعبيه مقارنة بالمراحل السابقة من البطولة.
وفي حديثه للصحافة بعد المباراة، شكك سكالوني في المنطق الكامن وراء الجدول الزمني قائلاً: «ماذا سيحدث من الآن فصاعداً؟ الآن حان وقت الراحة. لا أعرف كيف يتم تنظيم كأس العالم، لكننا حصلنا على ستة أيام، والآن لدينا ثلاثة أيام ونصف. عندما تكون في أمس الحاجة إلى الراحة، تحصل على أقل وقت ممكن. هذا أمر يصعب فهمه للغاية، كان ينبغي أن يبدأ الأمر تدريجياً. لكن حسناً، هذا هو الوضع».
- Getty Images Sport
الفوز على كاب فيردي
يأتي الإحباط من جدول المباريات في أعقاب مباراة دفعت حامل اللقب إلى أقصى حدود قدراته. في الليلة التي شهدت بلوغه علامة فارقة هي خوض مباراته المائة كمدرب، اعترف سكالوني بأنه كان من «الجنون» أن تخسر الأرجنتين بعد أن أُجبرت على خوض الوقت الإضافي على يد منتخب أفريقي صامد. وقد ضمن الفوز بنتيجة 3-2 تأهل الفريق، لكنه ترك اللاعبين منهكين بدنيًّا.
كما شعر القائد ليونيل ميسي بشدة المواجهة، وكشف عن الأثر البدني الذي خلفته المباراة. وأشار ميسي مازحاً إلى أنه في حين أن الخصوم «يضربونه ضرباً مبرحاً» خلال التسعين دقيقة، فإنهم يسعدون كثيراً بطلب قميصه والتقاط صورة سيلفي معه بمجرد انطلاق صافرة النهاية. وقد دفعت الطبيعة البدنية للمباراة سكالوني إلى القلق بشأن لياقة العديد من النجوم الرئيسيين.
تزايد المخاوف بشأن إصابات لاعبي «الألبيسيليستي»
وتعد فترة الراحة القصيرة مقلقة بشكل خاص بالنظر إلى الإصابات التي تعرض لها الفريق في ميامي. فقد اضطر فاكوندو ميدينا إلى مغادرة الملعب بسبب تقلصات شديدة، في حين عانى محرك خط الوسط إنزو فرنانديز أيضًا من تقلصات في أواخر المباراة. علاوة على ذلك، تعرض نيكو جونزاليس لالتواء في الكاحل خلال الوقت الإضافي، مما زاد من قائمة المخاوف المتزايدة التي تواجهها الإدارة الطبية.
وقال سكالوني: «أصيب إنزو بتشنج بسيط في النهاية، لكنه تعافى. أنهى المباراة وهو يعاني من تشنجات مرة أخرى، لكن لم تكن لدينا أي فرص أخرى». "نحن سعداء بأداء فاكوندو. لقد أنهى المباراة متعبًا جدًّا لأننا استخدمناه كثيرًا في الهجوم، وهو ما لم يعتد عليه. كان يلعب كمدافع وسط ثالث، دون أن يشارك كثيرًا في الهجوم. انتهى به الأمر مصابًا بتشنجات لكنه كان بخير، ولحسن الحظ لدينا نيكو تاليافيكو على مقاعد البدلاء الذي يقدم لنا المساعدة التي نحتاجها، وقد أظهر أنه في حالة بدنية جيدة أيضًا".
- Getty Images Sport
التحدي المصري يلوح في الأفق
ستتوجه الأرجنتين إلى أتلانتا لمواجهة منتخب مصر الذي يعيش في قمة الثقة بعد تغلبه على أستراليا. وقد تأهل «الفراعنة» بعد أن اجتمع اللاعبون حول شاشة كمبيوتر محمول لدراسة لقطات محددة لروتينات ركلات الترجيح قبل فوزهم في ركلات الترجيح. ويجعلهم هذا الإعداد الدقيق خصماً خطيراً أمام المنتخب الأرجنتيني الذي يعاني من الإرهاق.
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