"من الصعب جدًا فهم الأمر".. سكالوني ينتقد جدول مباريات كأس العالم قبل مواجهة مصر!

الفوز بنتيجة 3-2 في الوقت الإضافي على كاب فيردي يترك أمام «الألبيسيليستي» ثلاثة أيام فقط للاستعداد لمباراة دور الـ16 ضد مصر يوم الثلاثاء. ومما زاد الطين بلة، اضطرارهم إلى إلغاء حصة التدريب صباح السبت بسبب عاصفة ضربت ميامي.

ولم يتردد سكالوني في إبداء رأيه بصراحة بشأن هيكل البطولة عقب فوز الأرجنتين بفارق ضئيل. وعلى الرغم من الخروج بفوز، بدا الإحباط واضحًا على صوت المدرب بسبب قلة وقت الاستراحة الممنوح للاعبيه مقارنة بالمراحل السابقة من البطولة.

وفي حديثه للصحافة بعد المباراة، شكك سكالوني في المنطق الكامن وراء الجدول الزمني قائلاً: «ماذا سيحدث من الآن فصاعداً؟ الآن حان وقت الراحة. لا أعرف كيف يتم تنظيم كأس العالم، لكننا حصلنا على ستة أيام، والآن لدينا ثلاثة أيام ونصف. عندما تكون في أمس الحاجة إلى الراحة، تحصل على أقل وقت ممكن. هذا أمر يصعب فهمه للغاية، كان ينبغي أن يبدأ الأمر تدريجياً. لكن حسناً، هذا هو الوضع».