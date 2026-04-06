Getty
ترجمه
"من الذي لن يرغب في اللعب مع ريال مدريد؟!" - غاري لينكر يستغرب قرار ليام روزينيور "الغريب" بإيقاف إنزو فرنانديز في تشيلسي
روزينور يتخذ إجراءات صارمة ضد فرنانديز
اتخذ مدرب تشيلسي روزينيور موقفاً حازماً باستبعاد فرنانديز من تشكيلة الفريق في المباراة التي فاز فيها الفريق بربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد بورت فالي، وكذلك في المباراة الحاسمة بالدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل. وجاءت هذه الإجراءات التأديبية في أعقاب المقابلات التي أجراها اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً مؤخراً، والتي اعترف فيها بعدم اليقين بشأن استمراره في غرب لندن بعد انتهاء الموسم الحالي. وعلى الرغم من تولي فرنانديز شارة القيادة مراراً هذا الموسم، أصر روزينيور على أن قيادة النادي يجب أن تتصرف بحزم تجاه تجاوز «الخط الثقافي».
- (C)Getty Images
لينكر يدافع عن طموحات البرنابيو
وقد سارع لينكر للدفاع عن لاعب الوسط الذي تبلغ قيمته 107 ملايين جنيه إسترليني، مؤكداً أن الإعراب عن الرغبة في الانضمام إلى ريال مدريد هو طموح طبيعي وليس إهانة لتشيلسي. كما أشار المحلل إلى ما اعتبره تضارباً في الإجراءات التأديبية التي يتخذها النادي، حيث أفلت مارك كوكوريلا من العقاب على تعليقات مثيرة للجدل مماثلة خلال فترة التوقف الدولي.
وفي حديثه في بودكاست "The Rest is Football"، قال لينكر: "اعتقدت أن ذلك كان غريبًا بعض الشيء [استبعاد روزينور لفرنانديز]. لا أعتقد أنه قال أي شيء سيئ أو ضار بشكل خاص بتشيلسي. لقد قال ببساطة إنه يود العيش في مدريد. وقال كوكوريلا شيئًا مشابهًا عن برشلونة ولم يُعاقب على الإطلاق. من لا يرغب في اللعب لريال مدريد؟! لا أفهم سبب الإيقاف. يمكنكم تغريمه إذا أردتم معاقبته وإبقاء الأمر داخلياً، لكنني لا أرى كيف يساعدكم الإيقاف. من الواضح أنه لم يحدث أي فرق في مباراة بورت فالي، لكنني فقط اعتقدت أن الأمر غريب بعض الشيء".
ثقافة ستامفورد بريدج تحت المجهر
أعطى روزينور الأولوية للانضباط داخل الفريق من أجل إنقاذ موسم مضطرب، على الرغم من مساهمة فرنانديز بـ 12 هدفاً وست تمريرات حاسمة هذا الموسم. ويصر المدرب على أن العقوبة الداخلية كانت ضرورية لحماية الثقافة المتطورة للنادي. وفي معرض شرحه لقراره، أضاف روزينور: "من المخيب للآمال أن يتحدث إنزو بهذه الطريقة. ليس لدي أي كلام سيئ لأقوله عنه، لكنه تجاوز الحدود فيما يتعلق بثقافتنا وما نريد بناءه. كشخصية وكإنسان وكلاعب، أكن له أقصى درجات الاحترام. إنه محبط لأنه يريدنا أن ننجح. فيما يتعلق بالقرار، الأمر لا يتعلق بي أنا فقط، أو بالمديرين الرياضيين. الملاك واللاعبون، نحن متفقون في قرارنا. الباب ليس مغلقاً أمام إنزو. إنها عقوبة. عليك حماية الثقافة، وفي هذا الصدد، تم تجاوز الحدود".
- AFP
موعد ويمبلي يقترب بالنسبة للبلوز
يتعين على تشيلسي خوض مبارياته المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز بدون نجم خط الوسط قبل المواجهة الحاسمة في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد ليدز يونايتد على ملعب ويمبلي. ويقع الضغط على روزينور لإعادة دمج فرنانديز بشكل فعال، لا سيما وأن عقد اللاعب يمتد حتى عام 2032. وقد يؤدي الفشل في حل هذه التوترات بسرعة إلى تعريض أحلام تشيلسي بالفوز بالألقاب للخطر، فضلاً عن تزايد التكهنات بشأن محاولة مدريد التعاقد معه في الصيف.