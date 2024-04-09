"من التلاعب الدنيء إلى زلة لسان سلمان الفرج وإشارة كريستيانو رونالدو" .. التشكيك مستمر في نزاهة ألقاب الهلال

تاريخ من التشكيك في نزاهة بطولات الهلال..

SHAHID

في السادس عشر من أكتوبر لعام 1957، تأسس واحد من أهم القلاع الرياضية، ليس في السعودية والشرق الأوسط فقط، وإنما على مستوى آسيا والعالم أجمع؛ وهو نادي الهلال.

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هذا الكيان العملاق الذي أسسه عبدالرحمن بن سعيد، استحوذ على كافة "الأرقام القياسية" في البطولات المحلية والقارية، قبل أن يضرب بقوة عالميًا.

الهلال حصل على "وصافة" كأس العالم للأندية 2022، قبل أن يدخل "موسوعة جينيس" في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، كأكثر فريق تحقيقًا للانتصارات المتتالية في مختلف المسابقات "33 فوزًا" حتى الآن.

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وعلى الرغم من كل ذلك؛ إلا أن بطولات وإنجازات الزعيم الهلالي، دائمًا ما تواجه التشكيك في "نزاهتها"، مع اتهامات من المنافسين، بحصول الفريق الأزرق على دعمٍ خاص.

المثير في الأمر.. أن عددًا من مسؤولي ولاعبي الهلال، مثل القائد الكبير سلمان الفرج، تورطوا أيضًا وبـ"زلة لسان" غير مقصودة، في التشكيك بـ"نزاهة" بطولات وألقاب فريقهم، خلال بعض المحادثات التي تم تسريبها في وسائل التواصل الاجتماعي.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز حالات التشكيك في "نزاهة" بطولات نادي الهلال، والتي زادت حدتها في السنوات القليلة الماضية..