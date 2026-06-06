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علي رفعت

من التشكيك في نجمتين إلى المطالبة بخمسة.. نجم أوروجواي السابق: ربحنا بطولة أهم من كأس العالم، والجماهير تسخر!

أوروجواي
كأس العالم

جدل جديد في كأس العالم!

صرح دييجو لوجانو نجم وقائد منتخب أوروجواي السابق بأن النقاش الحقيقي المثار حول بطولات منتخب بلاده التاريخية لا ينبغي أن يدور حول أحقية السيليستي في النجوم الأربع الحالية الموجودة على قميص المنتخب، بل يجب أن يتركز على ما إذا كان المنتخب يستحق نجمة خامسة كاملة تضاف إلى قميصه الرسمي.

وقال لوجانو في المقابلة التلفزيونية التي أثارت جدلًا واسعًا في القناة الخامسة بالأوروجواي: "الشك الحقيقي لدينا هو ما إذا كنا نمتلك أربع أو خمس نجوم، لكن لا أحد على الإطلاق يشكك في مشروعية النجوم الأربع الحالية، أنا أعيش في البرازيل وهناك لم أسمع أحدًا يجادل في هذا الأمر مطلقا".

وأضاف نجم دفاع أوروجواي السابق: "بطولة الموندياليتو الذهبية التي حققناها عام 1980 ربما تكون البطولة الأهم في تاريخ كرة القدم لأنها جمعت كافة المنتخبات الفائزة بالمونديال تاريخيًا، والفوز بها يمنحنا الحق في التفكير بالنجمة الخامسة".


  • سخرية لاتينية واسعة من مطالب لوجانو

    فجرت هذه التصريحات موجة عارمة من السخرية والتهكم عبر منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما من الجماهير الأرجنتينية والبرازيلية التي اعتبرت حديث المدافع الأوروجواياني السابق نوعًا من الخيال الكروي ومحاولة مستمرة لبيع الوهم لجماهير بلاده.

    وانتشرت الحملات الساخرة التي تتهكم على وضع النجوم الأوروجوايانية، حيث شبه بعض المغردين موقف أوروجواي بطفل صغير يحاول إقناع جاره الأرجنتيني المتوج بثلاث كؤوس عالم حقيقية وحديثة بأن أربعة أكبر من ثلاثة، ليكتشف الجميع في النهاية أن نجمتين من الأربع هما مجرد ميداليات ذهبية أولمبية قديمة تعود لعشرينات القرن الماضي وليست كؤوس عالم بالمفهوم المتعارف عليه.


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  • جدل النجوم المزيفة وتاريخ الفيفا


    تفاعلت الجماهير بقوة مع المنشورات التي قارنت بين تاريخ تأسيس بطولة كأس العالم بشكلها الرسمي وبين ادعاءات أوروجواي، حيث ركزت ردود الأفعال على فكرة المفارقة التاريخية الساخرة التي تشير إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم عندما قرر في عام 1930 إنشاء بطولة كأس العالم وإطلاق النسخة الأولى منها، كان لسان حال منتخب أوروجواي في عام 1929 يقول أنا أمتلك بطولتين بالفعل قبل أن تبدأ البطولة من الأساس.

    ووصف مشجعون غاضبون لوجانو بأنه بائع دخان يبحث عن إثارة الجدل وإعادة تنصيب نفسه بطلًا شعبيًا عبر إثارة قضايا تاريخية ماتت ولم يعد أحد يهتم بها أو يأخذها على محمل الجد في كرة القدم الحديثة.


  • حرب كلامية وهجوم متبادل بين الجماهير

    تحولت التعليقات سريعًا إلى ساحة حرب كلامية وهجوم شخصي حاد، حيث هاجم مغردون دييجو لوجانو معتبرين أنه من المضحك أن يدافع عن بلاده وهو لا يعيش فيها أصلا بل يستقر في البرازيل.

    بينما تخطت بعض الردود حدود السخرية لتصل إلى التشكيك الكامل في وجود هذه النجوم من الأساس ووصفها بالبطولات الوهمية التي لا يعترف بها سوى مشجعي أوروجواي أنفسهم.


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    هجوم على الأرجنتين

    في المقابل، لم تقف الجماهير الداعمة لموقف أوروجواي صامتة، بل شنت هجومًا مرتدًا على الجماهير الأرجنتينية على وجه الخصوص، مذكرة إياهم بأن التفاخر بنجوم الأرجنتين تشوبه عيوب تاريخية كثيرة، مثل الفوز بلقب عام 1978 في ظل دكتاتورية عسكرية دموية، أو التتويج بلقب مونديال قطر 2022 الذي اعتبروه موجهًا ومصنوعًا من الناحية الإعلامية لخدمة ليونيل ميسي، متسائلين عن سبب منع أوروجواي من الحلم بنجمتها الخامسة طالما أن الآخرين يتفاخرون بنجوم تحوم حولها الشبهات.


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