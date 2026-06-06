من التشكيك في نجمتين إلى المطالبة بخمسة.. نجم أوروجواي السابق: ربحنا بطولة أهم من كأس العالم، والجماهير تسخر!

صرح دييجو لوجانو نجم وقائد منتخب أوروجواي السابق بأن النقاش الحقيقي المثار حول بطولات منتخب بلاده التاريخية لا ينبغي أن يدور حول أحقية السيليستي في النجوم الأربع الحالية الموجودة على قميص المنتخب، بل يجب أن يتركز على ما إذا كان المنتخب يستحق نجمة خامسة كاملة تضاف إلى قميصه الرسمي.

وقال لوجانو في المقابلة التلفزيونية التي أثارت جدلًا واسعًا في القناة الخامسة بالأوروجواي: "الشك الحقيقي لدينا هو ما إذا كنا نمتلك أربع أو خمس نجوم، لكن لا أحد على الإطلاق يشكك في مشروعية النجوم الأربع الحالية، أنا أعيش في البرازيل وهناك لم أسمع أحدًا يجادل في هذا الأمر مطلقا".

وأضاف نجم دفاع أوروجواي السابق: "بطولة الموندياليتو الذهبية التي حققناها عام 1980 ربما تكون البطولة الأهم في تاريخ كرة القدم لأنها جمعت كافة المنتخبات الفائزة بالمونديال تاريخيًا، والفوز بها يمنحنا الحق في التفكير بالنجمة الخامسة".



