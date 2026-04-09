رفض أياكس وتجاهلته بلجيكا .. إنتر يوجه أنظاره نحو جناح المغرب الذي يشجع ميلان!

اسم جديد للجانب الأيسر. وفقاً لما كتبه الصحفي ساشا تافولييري، فإن إنتر مستعد لتقديم عرض رسمي لضم منصف زكري، الجناح المولود عام 2008 والمملوك لنادي ميتشلين.
بالنسبة للاعب المنتخب المغربي تحت 17 عامًا، بطل إفريقيا مع "أسود الأطلس" (بعد الفوز في النهائي بركلات الترجيح ضد مالي)، فإن النيرازوري مستعدون لتقديم 4.2 مليون يورو، تدفع على أقساط، بالإضافة إلى بند بنسبة 10٪ على إعادة البيع المستقبلية. كما يبدي نادي برينتفورد اهتماماً كبيراً بزكري، حيث يريده لتعويض ريكو هنري الذي قد يرحل في يونيو.
