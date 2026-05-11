محمود خالد

ليس في كأس العالم .. "مرشح غير متوقع" لخلافة رونالد كومان في تدريب هولندا

"الأمور سارت مع فان باستن على ما يُرام"

بينما يستعد رونالد كومان، لقيادة منتخب هولندا، في نهائيات كأس العالم 2026، ظهر اسم غير متوقع، لخلافته على رأس الجهاز الفني لـ"الطواحين".

ويتولى رونالد كومان تدريب المنتخب الهولندي، منذ رحيل لويس فان خال، في مطلع عام 2023، فيما يتأهب "البرتقالي" للمشاركة في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث يسجل المشاركة الثانية عشرة في تاريخه.

  Devyne Rensch, Michael Reiziger

    اسم غير متوقع لخلافة كومان

    وأثناء النقاش حول خليفة رونالد كومان المحتمل، عبر برنامج "NOS Studio Voetbal"، طُرح اسم غير متوقع، وهو مايكل ريزيجر، الذي يشغل حاليًا منصب المدير الفني لمنتخب الشباب الهولندي.

    الغريب في هذا الطرح، أن ريزيجر لا يزال في عرف قوانين الكرة، مدربًا لا يملك الخبرة الكافية لقيادة المنتخب الأول، الأمر الذي دفع مقدم البرنامج سجود فان رامشورست، للتساؤل بشأن ما إذا كان هذا المدرب قد سبق وأن عمل تحت ضغط شديد، يؤهله لهذه المسئولية الكبيرة.

  • "الأمور سارت على ما يُرام مع فان باستن"

    وجاء رد ثيو جانسين، على هذا التساؤل، بقوله "هذا صحيح، ولكن هل يهم ذلك؟"، مستشهدًا بتجربة ماركو فان باستن، بطل يورو 1988، مع المنتخب الهولندي.

    وأضاف جانسين أن مايكل ريزيجر لم يصل للمستوى الأعلى على الإطلاق، إلا أن فان باستن حينما تولى تدريب المنتخب الهولندي، لم يكن أيضًا يتمتع بخبرة كبيرة، وسارت معه الأمور على ما يُرام.

    وسبق أن تولى أسطورة ميلان، تدريب المنتخب الهولندي، في الفترة بين 2004 و2008، حيث قاد "الطواحين" في 52 مباراة دولية، شهدت تأهله إلى دور الـ16 من كأس العالم 2006، قبل خروجه أمام البرتغال، فضلًا عن صعوده إلى ربع نهائي يورو 2008، قبل توقف رحلته بثلاثية روسيا، والتي كتبت نهاية مسيرة فان باستن كمدير فني.

  • "كنت سأفضل تين هاج أو سلوت"

    ونوّه ثيو جانسين إلى قلة خيارات المدربين المحتملين لقيادة هولندا، في حالة رحيل رونالد كومان، الأمر الذي دفعه لاختيار مايكل ريزيجر، رغم أنه كان سيفضل شخصًا آخر لتولي المهمة، على حد وصفه.

    وقال جانسين "لقد قام ريزيجر بالكثير من الأمور في هولندا، يمكنك أن تسأل نفسك ما إذا كان هو الخيار الأفضل، أنا أيضًا كنت سأفضل بالفعل شخصًا مثل تين هاج أو سلوت أو بيتر بوس".

  • "قليل الخبرة"

    في المقابل، أبدى بيير فان هويدونك، دهشته من مقترح مايكل ريزيجر، حيث لا يعتبره مرشحًا على الإطلاق، بقوله "لقد كان لدينا في الدوري الهولندي، بعض المدربين الشباب الذين يرتكبون أخطاء، وهذا جزء من المهنة، ولكن كل ما تسمعه من المدربين هو: هذه المهنة تعتمد على الخبرة. فهل سنقوم نحن، في الفريق الرئيس للاتحاد الهولندي لكرة القدم، بتعيين مدرب منتخب قليل الخبرة نسبيًا".

    هولندا في كأس العالم

    وأسفرت قرعة نهائيات كأس العالم 2026، عن وقوع منتخب هولندا، في المجموعة السادسة، والتي تجمع بين اليابان والسويد وتونس.

    ويستهل المنتخب الهولندي رحلته في المونديال، بمواجهة نارية أمام اليابان، على ملعب AT&T، في 14 يونيو، ثم يواجه السويد على ملعب NRG، في 20 يونيو، قبل أن ينهي مشواره في دور المجموعات، بمواجهة تونس، على ملعب أروهيد، في 25 يونيو.

    ويحمل اسم هولندا، جزءًا كبيرًا من متعة كرة القدم، وهو منبع الأساطير التي قدمت لنا نموذج الكرة الشاملة، بين يوهان كرويف، ماركو فان باستن، ومرورًا بدينيس بيركامب، ثم آريين روبين وفيسلي شنايدر.

    المنتخب الهولندي سبق وأن تأهل إلى نهائي كأس العالم "ثلاث" مرات، إلا أن لم يحظ بالتتويج باللقب، حيث خسر النهائي الأول أمام ألمانيا الغربية في 1974، والثاني ضد الأرجنتين في 1978، ثم الهزيمة أمام إسبانيا في 2010.

    وتواجد منتخب هولندا في مونديال قطر 2022، حيث تأهلت كتيبة لويس فان خال إلى ربع النهائي، قبل خوض مواجهة ملحمية ضد الأرجنتين، والتي شهدت استفزاز ليونيل ميسي، للمدرب الهولندي، وامتداد اللقاء إلى ركلات الترجيح، بعد التعادل بهدفين لمثلهما.