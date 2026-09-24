قمة أوروبية عنيفة: تشافي يخلع عباءة "الفضائح الأوروبية" مع هولندا.. وفي ألمانيا "لا تحدثني عن اللعب النظيف" يا يورجن كلوب!

لا يُمكن لأي عاشق محب للساحرة المستديرة، أن يغمض عينيه أمام القمة الكروية المثيرة بين منتخبي ألمانيا وهولندا؛ فما بالك عزيزي القارئ.. عندما تكون هذه المواجهة شاهدة على عودة الثنائي "الألماني يورجن كلوب والإسباني تشافي هيرنانديز"، إلى الدكة الفنية مجددًا.

نعم.. كلوب بدأ مسيرته التدريبية مع منتخب ألمانيا، بمواجهة "هولندا تشافي" مساء يوم الخميس؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

وانتهت هذه القمة الكروية الكبيرة، بشعار "لا غالب ولا مغلوب"؛ حيث نجح المنتخب الهولندي في خطف تعادل قاتل أمام ضيفه الألماني، بهدف لمثله.

وتقدمت ألمانيا بهدف فيليكس نميشا، في الدقيقة 32 من عمر القمة الأوروبية؛ قبل أن يُعادل كودي جاكبو للمنتخب الهولندي الأول لكرة القدم، في الدقيقة 90+2.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد تعادل هولندا مع المنتخب الألماني..