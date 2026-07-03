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محمود خالد

بسبب كيليان مبابي .. فيديو منتخب مصر يصنع جدلًا عالميًا في ليلة التاريخ أمام أستراليا!

مصر
أستراليا
كأس العالم
كيليان مبابي

السبب وراء لقطة الفراعنة..

أثارت لقطة منتخب مصر جدلًا عالميًا، في الوقت الذي كان "الفراعنة"، يستعدون فيه لكتابة التاريخ في نهائيات كأس العالم 2026، أمام أستراليا، والسبب كان "احتفال كيليان مبابي".

مصر تواصل كتابة التاريخ، وأبناؤها يصنعون المجد في نهائيات كأس العالم 2026، بالتأهل إلى دور الـ16، بعد تخطي عقبة أستراليا بركلات الترجيح، في مباراة دور الـ32، التي أقيمت على ملعب AT&T.

وتقدم إمام عاشور بهدف الفراعنة في الدقيقة 13، فيما تسبب محمد هاني في هدف التعادل لأستراليا، بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 55.

وبـ"بانينكا" محمد صلاح، ونجاح محمود صابر ورامي ربيعة وحسام عبد المجيد، وإرسال كرتي هاري سوتار ولوكاس هارينجتون في الهواء، بلغ منتخب مصر ثمن نهائي كأس العالم، لأول مرة في تاريخه، ليضرب موعدًا مع المتأهل من الأرجنتين وكاب فيردي.

  • اللقطة التي أثارت جدلًا

    ورصدت عدسات المباراة، منتخب مصر، وهو يستعد لركلات الترجيح، حيث كان يتابع على جهاز "التاب"، لقطات أظهرت النجم الفرنسي كيليان مبابي، وهو يحتفل بعد التسجيل من ركلات جزاء.

    هذا الأمر لاقى رسائل ساخرة، بشأن سبب وجود مبابي في الفيديو الذي كان يتابعه الفراعنة، بينما كانوا يتأهبون لركلات الترجيح أمام أستراليا.


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    ما سر تصرف الفراعنة؟

    وتبين أن محمود سليم، محلل أداء المنتخب المصري، كان يستعرض ركلة جزاء مبابي ضد الحارس الأسترالي ماتيو ريان، في مواجهة بين ريال مدريد وليفانتي، وذلك من أجل دراسة طريقة تحرك ريان، ونقاط ضعفه، قبل التوجه إلى ركلات الترجيح.

    وكان توني بوبوفيتش، المدير الفني لمنتخب أستراليا، قد قرر الدفع بماتيو ريان بديلًا قبل نهاية الشوط الإضافي الثاني، مع إخراج باتريك بيتش، من أجل الاعتماد على حارس ليفانتي السابق، في مهمة ركلات الترجيح أمام الفراعنة.

    الجدير بالذكر أن كيليان مبابي تمكن من إحراز هدفين في شباك الحارس ماتيو ريان من علامة الجزاء، سواءً في مباراة الدور الأول، التي انتهت بفوز ريال مدريد برباعية مقابل هدف، أو مباراة الدور الثاني، التي حقق فيها الميرينجي فوزًا بثنائية نظيفة.

    وودع ماتيو ريان، نهائيات كأس العالم، مع أستراليا، في الوقت الذي انتهى فيه عقد صاحب الـ34 عامًا، مع ليفانتي، علمًا بأن ريان خاض 105 مباراة دولية مع منتخب بلاده، منها 11 مواجهة في كأس العالم، خلال نسخ 2018 و2022 و2026.


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    منتخب مصر يكتب التاريخ

    ولا تزال كتيبة المدير الفني حسام حسن، تكتب التاريخ للكرة المصرية، في نهائيات كأس العالم 2026، حيث حقق المنتخب المصري أول فوز في تاريخه بالمونديال، وأول تأهل في تاريخه بالأدوار الإقصائية.

    وأصبح محمد صلاح هو الهدّاف التاريخي لمصر، برصيد 3 أهداف في كأس العالم، فيما وقّع إمام عاشور على أول هدف في إقصائيات المونديال، منذ عبد الرحمن فوزي ضد المجر، في نسخة 1934.

    المنتخب المصري حافظ على مسيرته بلا هزائم، لحين الوصول إلى دور الـ16، حيث استهل مشواره بأداء مثير أجبر بلجيكا على التعادل بنتيجة (1-1)، ثم حقق الانتصار التاريخي على نيوزيلندا بنتيجة (3-1)، بينما تعادل مع إيران بنتيجة (1-1)، ليتأهل وصيفًا للمجموعة السابعة، بفارق الأهداف عن بلجيكا.

    وتعد هذه النسخة الأولى التي نجح فيها المنتخب المصري في الوصول إلى 6 أهداف، بكأس العالم، حيث جاءت الأهداف على النحو التالي..

    * هدفان لإمام عاشور ضد بلجيكا وأستراليا.

    * هدف مصطفى زيكو ضد نيوزيلندا.

    * هدف محمد صلاح ضد نيوزيلندا.

    * هدف محمود تريزيجيه ضد نيوزيلندا.

    * هدف محمود صابر ضد إيران.

    وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من كأس العالم، ليضرب موعدًا مع المتأهل من لقاء الأرجنتين ضد كاب فيردي، حيث تقام مباراة ثمن النهائي، على ملعب مرسيدس بنز في أتالانتا، في السابعة مساء الثلاثاء المُقبل.

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