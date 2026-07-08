لن يتم تنفيذ طلب مصر ولكن!.. أول تحرك من "فيفا" بعد شكوى الفراعنة ضد حكم قمة الأرجنتين

قمة مصر والأرجنتين في ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2026، التي أُقيمت مساء يوم الثلاثاء؛ شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا للغاية، بقيادة الفرنسي فرانسوا ليتكسير.

ليتكسير قام بإلغاء هدف للمنتخب المصري؛ بالإضافة إلى احتساب "ركلة جزاء" للأرجنتين، والتغافل عن أخرى محتملة للفراعنة.

واختلفت الآراء بشأن قرارات ليتكسير؛ حيث يرى البعض أنها صحيحة 100%، بينما يعتبر آخرون أن مصر تعرضت لـ"الظلم".

ومن ناحيته.. اتهم حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمساعدة الأرجنتين وليونيل ميسي؛ من أجل ضمان استمرارهما في المونديال، لأسباب تسويقية.

أما الاتحاد المصري لكرة القدم؛ فقد أعلن تقديم شكوى رسمية إلى "فيفا" ضد ليتكسير وطاقمه المساعد، مع المطالبة باستبعادهما من المونديال.