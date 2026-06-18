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Cote D'Ivoire v Ecuador: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
محمود خالد

يشارك في كأس العالم .. القبض على نجم كوت ديفوار بسبب "التلاعب في نتائج المباريات"

كوت ديفوار
كأس العالم
إيلي واهي
نيس
الدوري الفرنسي
ميتز
الإكوادور

الواقعة حدثت قبل المونديال..

بالتزامن مع مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026، قررت سلطات التحقيق في فرنسا، استجواب الدولي الإيفواري إيلي واهي، وسط مزاعم خطيرة تتعلق بتهم التلاعب في نتائج المباريات.

المهاجم الإيفواري صاحب الـ23 عامًا، خاض فترة إعارة في صفوف نيس، والذي واجه خطر الهبوط إلى الدرجة الثانية، قبل أن ينجح في ضمان البقاء في (ليج 1)؛ بعد فوزه في مباراة الملحق أمام سانت إيتيان.

  • قضية تلاعب في نتائج المباريات

    وفقًا لموقع "ذا أتلتيك"، فإن واهي وجد نفسه في قلب عاصفة قانونية، عقب تقارير تفيد باعتقاله للاشتباه في ارتكابه جرائم تتعلق بالتلاعب بنتائج المباريات، حيث يخضع صاحب الـ23 عامًا، والذي يمثل حاليًا منتخب بلاده على أكبر مسرح عالمي، للتحقيق بشأن سلوكه خلال مباراة في الدوري الفرنسي، بين نيس وميتز، بتاريخ 17 مايو.

    وتم فتح تحقيق في شبهات التلاعب بنتائج المباريات، بعد أن رصدت رابطة كرة القدم المحترفة الفرنسية، أنماطًا مشبوهة في المراهنات تتعلق بالبطاقة الصفراء التي حصل عليها واهي في الدقيقة 35 من المباراة ضد ميتز، والتي كانت الخامسة له هذا الموسم، وأدت إلى إيقافه عن مباراة الذهاب في مباراة الملحق الهبوطي لفريق نيس.

    ونتيجة لذلك، بعد ساعات من عودته لتسجيل هدفين في مباراة الإياب يوم 29 مايو، تم القبض على المهاجم الإيفواري من قِبل ضباط شرطة مكافحة الفساد الفرنسية، فيما يهدف التحقيق إلى تحديد ما إذا كان واهي قد حصل على البطاقة الصفراء عمدًا خلال المباراة. 

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    الحجز لدى الشرطة

    ويشير التسلسل الزمني للأحداث إلى أن واهي تم احتجازه في 29 مايو، أي قبل أقل من أسبوعين من انطلاق البطولة. وبعد فترة من الاستجواب على يد الشرطة الفرنسية، أُفرج عن مهاجم نادي نيس، بينما استمر التحقيق لجمع الأدلة. وقد سمح له ذلك بالانضمام إلى المنتخب الإيفواري لبدء مشواره في كأس العالم.

    وتأكيدًا لتفاصيل العملية، أصدر متحدث باسم مكتب المدعي العام في مارسيليا، بيانًا مفصلاً جاء فيه: "يمكننا تأكيد أن لاعب كرة قدم يبلغ من العمر 23 عامًا، يلعب في الدوري الفرنسي (ليج 1)، تم اعتقاله في 29 مايو في إطار تحقيق فتحه مكتب المدعي العام في مارسيليا، بشأن مزاعم تتعلق بالاحتيال المنظم، والفساد الرياضي، والتعامل مع عائدات الجريمة، وغسل الأموال".

  • الإجراءات القانونية الجارية

    ورغم عودة اللاعب إلى الملعب، فإن الإجراءات القانونية في فرنسا لم تنتهِ بعد. وقد أوضحت النيابة العامة أن اللاعب أُفرج عنه عقب استجوابه، لكنه لا يزال شخصًا موضع اهتمام في القضية. كما أشار البيان إلى أن الشخص المعني ليس عضوًا في المنتخب الفرنسي، على الرغم من إقامته والتزاماته المهنية في البلاد، حيث لم ينتقل المهاجم من فرنسا، التي مثلها على مستوى الناشئين، إلى منتخب الدولة الواقعة في غرب إفريقيا إلا في شهر مارس.

    وأضاف المتحدث الرسمي: "أُطلق سراحه بعد استجوابه أثناء احتجازه لدى الشرطة. ولا تزال التحقيقات جارية. ولا ينتمي لاعب كرة القدم هذا إلى المنتخب الفرنسي المشارك في كأس العالم". 

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    هل يؤثر على مسيرة كوت ديفوار؟

    ولم يتأثر تقدم كوت ديفوار في البطولة على الإطلاق بهذه الأخبار. وكان واهي لاعبًا أساسيًا في فوز منتخب بلاده (1-0) على الإكوادور مساء الأحد، ولم يبدُ عليه أي أثر ظاهري للضغوط القانونية المتصاعدة في أوروبا.

    ولعب وهاي 55 دقيقة في المباراة التي فاز فيها منتخب كوت ديفوار على الإكوادور، وسدد كرة ارتطمت بالعارضة قبل استبداله مباشرة. وينتظر عالم كرة القدم الآن مزيدًا من الوضوح، حيث ستخوض كوت ديفوار مباراتها المقبلة ضد ألمانيا مساء السبت، ومن ثم مواجهتها الأخيرة في المجموعة الخامسة ضد كوراساو، يوم الخميس المقبل.