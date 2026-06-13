وزارة الخارجية الغانية ترد بقسوة على رفض تأشيرة كندا: بارتي يسير بحرية في البلد التي وُجهت له الاتهامات فيها!

تفجرت أزمة دبلوماسية ورياضية حادة بين غانا وكندا على خلفية قرار السلطات الكندية رفض منح تأشيرة دخول للاعب وسط منتخب غانا وفريق فياريال الإسباني توماس بارتي، وهو ما يحرم النجم الغاني من المشاركة في المباراة الافتتاحية لبلاده ضد منتخب بنما المقررة يوم الأربعاء المقبل في تورونتو ضمن منافسات المجموعة الثانية عشرة لبطولة كأس العالم 2026.

ويرجع القرار الكندي إلى ملاحقة اللاعب قضائيًا في إنجلترا إثر اتهامات بارتكاب اعتداءات جنسية، وهو ما اعتبرته غانا إجراء تعسفيًا غير مقبول يهدر مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.