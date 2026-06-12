تلقى الجهاز الفني لمنتخب غانا، ضربة جديدة، بتأكد غياب أحد نجومه عن انطلاق مشوار "بلاك ستارز" في نهائيات كأس العالم 2026، بسبب أزمة التأشيرة.
ممنوع من دخول كندا .. "التأشيرة" تحرم توماس بارتي من أولى مباريات غانا في كأس العالم!
استبعاد نجم غانا
وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك"، فقد تقرر غياب توماس بارتي، متوسط ميدان فياريال، عن مباراة غانا الافتتاحية في كأس العالم، ضد بنما.
وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عدم تمكن توماس بارتي من السفر من معسكر غانا في بوسطن، إلى كندا لخوض مباراة بنما، يوم الأربعاء 17 يونيو، حيث تم رفض طلب تأشيرته من قِبل الحكومة الكندية".
ويفتتح المنتخب الغاني مشواره في المجموعة الثانية عشرة، بملاقاة بنما، على ملعب بي إم أو فيلد، في تورونتو، حيث تقام في الثانية صباح يوم 18 يونيو، بتوقيت مكة المكرمة.
- Getty
السبب وراء غياب بارتي
وبحسب المؤشرات، فإن موقع الحكومة الكندية، يشير إلى أنه في حالة ارتكاب جريمة أو إدانة فرد بها، لا يسمح له بدخول كندا.
وكان توماس بارتي يواجه خمس تهم اغتصاب، وتهمة واحدة بالتحرش الجنسي، في حوادث منفصلة يزعم بأنها وقعت خلال عامي 2021 و2022، وهو الأمر الذي عرّض صفقة انتقاله إلى فياريال، بعد مغادرة آرسنال، للكثير من الانتقادات، على الرغم من إنكار اللاعب لجميع التهم الموجهة إليه.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن لاعب وسط آرسنال السابق، مُثل أمام محكمة ساوثوورك، في لندن، خلال شهر إبريل الماضي، لتسجيل إقراره رسميًا، بشأن مزاعم جديدة بالاعتداء الجنسي، بعد اتهامه باغتصاب امرأة مرتين في لندن، خلال ديسمبر 2020.
وتم الإعلان عن هاتين التهمتين الجديدتين في فبراير الماضي، فيما لم يتحدث اللاعب إلا لتأكيد هويته وتقديم دفوعه، مع الإفراج عنه بكفالة في ظل استمرار الإجراءات القانونية، وفرض شروط صارمة تشمل حظر الاتصال بأي من الضحايا المزعومات.
بارتي في كأس العالم
وعلى الرغم من الاتهامات الموجهة إلى توماس بارتي، صاحب الـ32 عامًا، إلا أنها لم تمنعه من المشاركة في فياريال، في 32 مباراة، خلال منافسات موسم 2025-2026، سواءً في الدوري الإسباني، أو كأس الملك، أو دوري أبطال أوروبا.
وقرر كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب غانا، منح الثقة إلى توماس بارتي، للتواجد في القائمة النهائية لـ"بلاك ستارز" في المونديال، وسط تشكيلة تعطي مزيجًا من الخبرة والمحترفين في الدوريات الأوروبية.
وماذا عن مباريات غانا؟
ويلعب منتخب غانا في المجموعة الثانية عشرة من كأس العالم 2026، حيث يواجه منتخبات إنجلترا وكرواتيا وبنما.
ومن المقرر أن يخوض المنتخب الغاني مباراتيه في الجولتين الثانية والثالثة بالولايات المتحدة؛ حيث يواجه إنجلترا على ملعب جيليت ستاديوم، في فوكسبروج، في الحادية عشرة مساء يوم 23 يونيو، فيما يواجه كرواتيا، بمعقل لينكولن فاينانشيال فيلد في فيلادلفيا، في الثانية عشرة صباح يوم 28 يونيو.
أزمة تأشيرات في المونديال
ومن كندا إلى الولايات المتحدة، تعد أزمة التأشيرات بمثابة عرض مستمر، بعد ورود أكثر من حالة عانت من الغياب عن رحلة أمريكا بسبب عدم إصدار التأشيرة.
الحديث عن بعثة منتخب إيران، ورغم السماح بعد ذلك بمنح التأشيرات للاعبين، إلا أنه تم رفض دخول 13 فردًا من البعثة، بين إداريين ومسؤولين، منهم رئيس الاتحاد الإيراني مهدي تاج، فضلًا عن منع مصور المنتخب العراقي من دخول البلاد.
ويأتي الحديث أيضًا، بشأن الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان، المصنف كأفضل حكم في إفريقيا لعام 2025، والذي تقرر أيضًا، حرمانه من دخول الولايات المتحدة، والقضاء على حلمه بالمشاركة في مونديال 2026.
وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك"، فإن السبب وراء استبعاد أرتان، رغم امتلاكه تأشيرة دخول سارية، واعتمادًا من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حول وجود اشتباه في ارتباطه بأشخاص لهم صلة بمنظمات مصنفة إرهابيًا، علمًا بأنه تم التحقيق والاستجواب مع أرتان لأكثر من 11 ساعة، قبل أن يتم احتجازه لفترة قصيرة، ثم ترحيله إلى تركيا.
- AFP
أزمات عديدة قبل افتتاح المونديال
الجدير بالذكر أن الأيام التي سبقت افتتاحية كأس العالم 2026، شهدت العديد من الأزمات، خاصة في وصول الوفود أو استعدادات المنتخبات المشاركة في البطولة.
أمور تنظيمية وإدارية، واتهامات بممارسات تمييزية، وأزمة تأشيرات، وتحذيرات من أشياء خطيرة في معسكرات الإقامة، حوادث كثيرة تؤرق استعدادات المنتخبات التي ستسجل حضورها في مونديال 2026، والذي يقام خلال الفترة بين 11 يونيو وحتى 19 يوليو.
اقرأ أيضًا: إطلاق نار وأفاعي وأزمة تأشيرات .. كابوس أمريكي ينذر بـ"إفساد" كأس العالم 2026!
بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، تشهد مشاركة 48 منتخبًا من مختلف القارات، لأول مرة في التاريخ.
وتسبب هذا الارتفاع الضخم في عدد الدول المشاركة في البطولة إلى توجيه انتقادات حادة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيسه جياني إنفانتينو، حيث اتهم بإفساد متعة البطولة عن طريق زيادة عدد المنتخبات من 32 في النسخة الأخيرة إلى 48 من أجل زيادة المكاسب المالية وحقوق الرعاية والعوائد المادية من البث.
وكانت النسخة الأخيرة من كأس العالم والتي استضافتها دولة قطر، قد شهدت منافسة شرسة بمشاركة 32 منتخبًا وانتهت بشكل درامي عندما قاد الأسطورة ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين للفوز باللقب، بعد نهائي مثير أمام فرنسا انتهى بالتعادل (3-3)، قبل أن يحسم لصالح راقصي التانجو بركلات الترجيح.