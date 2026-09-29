منتخب عمان تسرع في الاحتفالات .. "قرعة" تبقي آمال العراق بشأن التأهل لنصف نهائي كأس الخليج 2026

رغم انتهاء المجموعة الأولى من منافساتها ضمن الجولة الثالثة بمرحلة المجموعات من كأس الخليج العربي 2026 "خليجي 27" إلا أننا لا نعرف أطراف نصف النهائي بعد، في انتظار القرعة التي سيجريها الاتحاد الخليجي بعد قليل.

تحديث: منتخب عمان فاز بالقرعة في الأخير، ليتأهل لنصف نهائي خليجي 27 على حساب العراق (طالع التفاصيل)