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Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Andreas Koenigl و محمود خالد

"نبكي في غرفة الملابس": رسالة اعتذار من جولر وتشالهان أوغلو بعد خروج تركيا من كأس العالم!

تركيا
كأس العالم
هاكان تشالهان أوغلو
أردا جولر

المنتخب التركي يودع رسميًا كأس العالم 2026..

ليلة صعبة عاشتها جماهير تركيا، بعد خروج منتخب بلادها المفاجئ من نهائيات كأس العالم 2026، بعد أولى جولتين فقط.

المنتخب التركي الذي حقق المعجزة في مونديال كوريا الجنوبية واليابان، في 2002، بالفوز بالميدالية البرونزية، عاد إلى كأس العالم، بعد غياب منذ تلك النسخة، إلا أن حضوره لم يستمر طويلًا، بعدما تلقى خسارتين أمام أستراليا بنتيجة (0-2)، وباراجواي، التي أكملت المباراة بعشرة لاعبين، بنتيجة (0-1).

  • "نبكي في غرفة الملابس"

    وألقى ذلك الخروج المبكر بظلاله على أجواء المنتخب التركي، الذي عاش حسرة كبيرة، أعرب عنها نجم ريال مدريد، أردا جولر، الذي قال "نحن حزينون للغاية، هذا أمر مخجل جدًا، نعتذر لشعبنا، إننا نبكي في غرفة الملابس، علينا أن نبذل قصارى جهدنا لتعويض ذلك".

    وأضاف جولر، في حديث عبر قناة TRT Spor، "لا توجد أي مشكلة في الفريق، ولكننا ببساطة لم ننجح على أرض الملعب، لم نستطع أن ننفذ ما خططنا له، كانت لدينا فرص، وسنسعى جاهدين لنسيان هذه البطولة".

    وعلّق القائد التركي هاكان تشالهان أوغلو، نجم إنتر، بقوله "في الوقت الحالي، ليس من السهل أن أجد الكلمات المناسبة، الجميع يشعر بخيبة أمل عميقة، في النهاية، تمكنا من الوصول إلى كأس العالم مرة أخرى بعد 24 عامًا، في كلتا المباراتين، بذلنا قصارى جهدنا، وحاولنا وسعينا لإحراز الأهداف، ولكن ذلك لم يكن كافيًا، نسدد الكرة، لكنها ببساطة لا تريد أن تدخل المرمى، سوء حظ، ماذا يمكنني أن أقول؟ أود أن أعتذر لشعبنا بأكمله".

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  • "الإحباط كبير" .. لماذا خرجت تركيا رسميًا؟

    وأبدى خليل ألتينتوب، نجم شالكه السابق، صعوبة استيعاب لهذا الخروج التركي، حيث قال، في مقابلة مع قناة MagentaTV، "هناك الكثير من علامات الاستفهام، الإحباط كبير جدًا، لأن الفريق يتمتع بقدرات فردية عالية، وبعض اللاعبين محترفون في أندية كبرى".

    وبعد الهزيمة أمام أستراليا وباراجواي، لم يبق أمام تركيا أي فرصة للتأهل إلى أدوار خروج المغلوب، نظرًا لعدم إمكانية التواجد في المركز الثالث، الذي يبقيهم في حسابات المنافسة ضمن أفضل ثماني منتخبات "ثوالث".

    وفي حالة التساوي في النقاط داخل المجموعة، فإن معيار الأفضلية في الترتيب، يمنح بناءً على المواجهة المباشرة، علمًا بأن منتخب الولايات المتحدة، يتربع في صدارة المجموعة الرابعة، برصيد 6 نقاط، ثم يأتي منتخبا أستراليا وباراجواي في المركزين الثاني والثالث بـ3 نقاط، ثم تركيا بلا نقاط.

  • ردود أفعال الصحافة التركية بعد الوداع

    خيبة الأمل لم تقتصر على اللاعبين فقط، بل لم تتردد الصحافة المحلية أيضًا في توجيه الانتقادات، حيث علقت صحيفة "فاناتيك" قائلة "لقد خرجنا من كأس العالم، انهمرت الدموع! المنتخب الوطني في حالة من الحزن الشديد".

    وقالت صحيفة "هوريات": "نودع كأس العالم"، بينما ذكرت صحيفة "بوست": "منتخبنا يخسر أمام باراجواي التي انخفض عدد لاعبيها إلى عشرة! لقد خرجنا من كأس العالم".

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