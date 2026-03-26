"حلم إيطاليا في المونديال مستمر لكن فابيو كابيلو لا يكذب عليكم"!.. لامين يامال لن يظهر معكم والتحرر من غرور الماضي هو الحل

لم تكن صرخة "الأتزوري" الليلة، فخرًا بمنتخب إيطاليا الأول؛ أكثر من كونها تعبيرًا عن ارتياح نفسي، لأمة كروية تخشى أن يطويها النسيان.

منتخب إيطاليا فاز (2-0) ضد أيرلندا الشمالية، ضمن منافسات نصف نهائي "المسار الأول"، من الملحق المؤهل إلى بطولة كأس العالم 2026.

ولم يقدّم الإيطاليون مستوى كبير، ضد منتخب أيرلندي "متواضع"؛ ولكنهم حققوا الأهم في هذه المرحلة، وهو التقدّم خطوة جديدة في طريق التأهُل إلى المونديال.

وغاب منتخب إيطاليا عن آخر نسختين من البطولة العالمية؛ لذلك فإن أي إخفاقٍ آخر، سيكون ضربة قوية لهذا البلد العريق في كرة القدم.

وستكون محطة إيطاليا الأخيرة للعودة إلى المونديال؛ عندما يواجه منتخب البوسنة والهرسك، في نهائي "المسار الأول" من الملحق.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ مجموعة من النقاط المهمة التي يُمكن الحديث عنها، بعد الفوز الإيطالي "الباهت" ضد أيرلندا الشمالية..