بدأت إيطاليا المباراة بشكل جيد بفضل راو الذي شكل خطورة، لكن إنجلترا هي التي تقدمت في النتيجة: أرسل ندالا كرة إلى واتسون الذي سددها من على حافة منطقة الجزاء متغلبًا على مارتينيلي في الزاوية. تعثر الأزوريني، لكن في الدقيقة 37 أتيحت لهم فرصة إعادة المباراة إلى نقطة البداية عندما حصل لافيلي على ركلة جزاء لكنه أضاعها بعد أن تصدى لها هيريك. كان الخطأ قاتلاً، وفي نهاية الشوط الأول استسلمت إيطاليا مرة أخرى عندما سجل واتسون هدفاً برأسه من عرضية بينتو. في بداية الشوط الثاني، دخلت إيطاليا الملعب بحيوية أكبر، لكن في غضون دقيقتين بين الدقيقتين 56 و58، قام بروكتور أولاً بصد كرة راو بأعجوبة، ثم ارتقى هيفن عالياً برأسه من ركلة ركنية وسجل الهدف الثالث الذي بدا أنه حسم المباراة. يبدو ذلك، بالطبع، لأن إيطاليا لا تستسلم أبداً وتبدأ في العودة ببطء: في الدقيقة 65، ارتطمت كرة فافاسوري بالقائم، وفي الدقيقة 66، سجل لافيلي هدفاً يعوض عن الخطأ من ركلة الجزاء بتمريرة حاسمة وتسديدة في الزاوية تعيد المباراة إلى نقطة البداية بعد أن بدت خاسرة. في الدقيقة 72، سجل موهبة أخرى من إنتر، ستابيلي، الهدف الثالث لإنتر في خضم صراع على الكرة من ركلة ركنية بضربة بالكعب، ليصبح النتيجة 3-2، وفي الدقائق الأخيرة، بعد أن ارتطمت كرة إنجلترا بالقائم، جاء هدف آخر بالكعب، هذه المرة من فافاسوري، ليختتم الـ"أزوريني" عودتهم المذهلة.