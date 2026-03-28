منتخب إيطاليا تحت 17 عامًا يسجل أربعة أهداف في مرمى أيسلندا: «الأزوريني» يحققون رصيدًا كاملاً في تصفيات بطولة أوروبا

التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا تحت 17 عاماً

حققت إيطاليا تحت 17 عامًا فوزًا ثانيًا رائعًا في مسار التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا في هذه الفئة. بعد الفوز الدرامي على البرتغال يوم الأربعاء، تغلبت منتخب الأزوريني بقيادة المدرب ماسيميليانو فافو على أيسلندا بنتيجة 4-0 خارج أرضها، حيث سجلت جميع أهدافها في أول 38 دقيقة من المباراة.

تحتل إيطاليا الآن صدارة المجموعة A2 في الدوري A من الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة للمرحلة النهائية من بطولة أوروبا (التي ستقام في إستونيا بين 25 مايو و7 يونيو) إلى جانب رومانيا، التي فازت 1-0 على أرض البرتغال، التي تحتل المركز الأخير برصيد صفر نقطة إلى جانب أيسلندا.

    كان الأمر سهلاً بالنسبة لإيطاليا، التي فتحت التسجيل مبكراً بهدف من دييغوبيريلو. سجل المهاجم المولود عام 2009 واللاعب في صفوف إمبولي الهدف الأول في الدقيقة 7، قبل أن يضيف زميله وقائد الفريق إدواردو بيونديني الهدف الثاني في الدقيقة 25.

    سارت المباراة بسلاسة، وبين الدقيقتين 37 و38، سجلت إيطاليا أربعة أهداف. سجل بيريلو الهدف الأول، ثم انضم إلى الحفلة توماس كوريليانو،لاعب خط الوسط المهاجم المولود عام 2009 في يوفنتوس.

    وفي الشوط الثاني، حافظ الأزوريني على تقدمهم دون المخاطرة، ليحسموا النتيجة 4-0 على أرض أيسلندا. فوز رائع، يضع فريق فافو في صدارة المجموعة في انتظار المواجهة ضد رومانيا يوم الثلاثاء 31 مارس.

