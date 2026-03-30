لا وقت للندم يا ألمانيا: مباراة غانا تعيد ذكريات "يورو 2024" الأليمة.. وعليكم التحرك لتجنُب "السرقة" من كتيبة ليونيل ميسي!

"فازت الماكينات.. لكنها أشعلت بعض التساؤلات!"؛ هكذا يُمكن اختصار مشهد انتصار منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم على نظيره الغاني، مساء يوم الإثنين.

منتخب ألمانيا فاز (2-1) على غانا "وديًا"، ضمن الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026؛ والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

وسجل ثنائية ألمانيا، كل من كاي هافيرتز ودينيز أونداف، في الدقيقتين 45+3 و88؛ بينما أحرز منتخب غانا هدفه الوحيد في الدقيقة 70، بواسطة لاعبه عبدول فاتاو.

وبصفةٍ عامة.. لم يظهر منتخب ألمانيا بشكلٍ يُطمئن عشاقه، قبل كأس العالم 2026؛ وسط الكثير من التساؤلات الفنية التي تحتاج إلى وقفة، خلال الشهرين والنصف القادمين.

وسنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ بعض النقاط المهمة من فوز منتخب ألمانيا الأول ضد نظيره الغاني، وديًا..