Goal.com
مباشر
أحمد فرهود

لا وقت للندم يا ألمانيا: مباراة غانا تعيد ذكريات "يورو 2024" الأليمة.. وعليكم التحرك لتجنُب "السرقة" من كتيبة ليونيل ميسي!

فقرات ومقالات
ألمانيا ضد غانا
ألمانيا
غانا
المباريات الودية
الأرجنتين
إيطاليا
ليونيل ميسي
إسبانيا

منتخب ألمانيا يفوز.. ولكن!

"فازت الماكينات.. لكنها أشعلت بعض التساؤلات!"؛ هكذا يُمكن اختصار مشهد انتصار منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم على نظيره الغاني، مساء يوم الإثنين.

منتخب ألمانيا فاز (2-1) على غانا "وديًا"، ضمن الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026؛ والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

وسجل ثنائية ألمانيا، كل من كاي هافيرتز ودينيز أونداف، في الدقيقتين 45+3 و88؛ بينما أحرز منتخب غانا هدفه الوحيد في الدقيقة 70، بواسطة لاعبه عبدول فاتاو.

وبصفةٍ عامة.. لم يظهر منتخب ألمانيا بشكلٍ يُطمئن عشاقه، قبل كأس العالم 2026؛ وسط الكثير من التساؤلات الفنية التي تحتاج إلى وقفة، خلال الشهرين والنصف القادمين.

وسنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ بعض النقاط المهمة من فوز منتخب ألمانيا الأول ضد نظيره الغاني، وديًا..

  • Germany v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

    على منتخب ألمانيا عدم إهدار المواهب الهجومية

    لا تزال مباريات منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم؛ تثبت حاجة "المانشافت" إلى مزيد من المهاجمين، خلال الفترة القادمة.

    نعم.. منتخب ألمانيا يُسجل الكثير من الأهداف في مبارياته؛ إلا أن معظمها يأتي من الأجنحة، أو نجوم خط الوسط.

    حتى ولو سجل المانشافت عن طريق مهاجميه، في بعض المباريات، مثلما حدث "وديًا" ضد غانا؛ إلا أننا نخرج بعد نهاية الـ90 دقيقة أيضًا، لنقول: "الأمر سيكون أفضل مع مهاجم آخر!".

    ولذلك.. يجب على المنتخب الألماني أن لا يُضيّع أي موهبة هجومية واعدة؛ يُمكن أن تمثّله بشكلٍ رسمي، في المستقبل القريب.

    ومن بين الأمثلة على ذلك؛ النجم الشاب نيكولو تروسولدي، مهاجم نادي كلوب بروج البلجيكي.

    • إعلان
  • Argentina Training SessionGetty Images Sport

    منتخب الأرجنتين قد يسرق نيكولو تروسالدي من ألمانيا!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ سنركز حديثنا الآن عن المهاجم نيكولو تروسولدي، الذي يُمثّل منتخب ألمانيا تحت 21 عامًا.

    تروسولدي سجل 6 أهداف في ست مباريات، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أوروبا تحت 21 عامًا.

    كما يُقدّم اللاعب مستوى جيد جدًا مع نادي كلوب بروج البلجيكي، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك على النحو التالي:

    * الدقائق: 2.626.

    * المساهمات التهديفية: 22.

    * الأهداف المسجلة: 17.

    * التمريرات الحاسمة: 5.

    ومن بين أهداف تروسالدي مع كلوب بروج، خلال الموسم الحالي؛ ثنائيته ضد عملاقي إسبانيا برشلونة وأتلتيكو مدريد، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

    ويظهر من ذلك أن نيكولو تروسالدي، يستحق الحصول على فرصة مع منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم؛ خاصة في ظل تراجع مستوى نيك فولتماده بشكلٍ كبير، وظهور دينيز أونداف مع المانشافت على فترات.

    وإذا لم يظهر تروسالدي مع كبار ألمانيا، قد نجده يرتدي قميص منتخب آخر؛ وتحديدًا الأرجنتين، بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي.

    ووُلِد تروسالدي في إيطاليا من أم أرجنتينية، ولكنه عاش في ألمانيا؛ لذلك.. فهو يمتلك الـ3 جنسيات، التي تمكنه من تمثيل أي منتخب منهم.

    ووفقًا لصحيفة "بيلد" خلال الساعات القليلة الماضية، اتصل منتخب الأرجنتين بهذا اللاعب الشاب؛ في محاولة لإقناعه باللعب مع كتيبة ميسي، بشكلٍ رسمي.

  • Germany v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

    مباراة ألمانيا الدليل.. ليت الزمان يعود يومًا يا غانا

    الآن.. لننتقل إلى نقطة أخرى، في حديثنا عن "ودية" منتخب ألمانيا ضد نظيره الغاني، مساء يوم الإثنين.

    هذه المباراة هي الأولى بين المنتخبين، منذ بطولة كأس العالم 2014؛ حيث خطف المنتخب الغاني التعادل الإيجابي (2-2) من ألمانيا، في ذلك الوقت.

    ورغم أن غانا قدّمت مباراة جيدة وديًا، مساء يوم الإثنين؛ إلا أنه هُناك نواقص عديدة بالمقارنة مع المنتخب الذي تعادل (2-2) أمام ألمانيا في 2014، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: منتخب 2014 كان يمتلك مهاجمًا من العيار الثقيل؛ وهو أسامواه جيان.

    * ثانيًا: جودة خط الوسط في 2014؛ كانت أعلى بكثير مما هي عليه الآن، في الجيل الحالي.

    وهذا ليس معناه أن الجيل الحالي لغانا، ليس فيه مواهب كبيرة؛ بل هُناك أسماء مهمة للغاية، مثل نجم مانشستر سيتي الإنجليزي أنتوني سيمينيو.

  • Spain v Germany: Quarter-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    مباراة غانا تعيد ذكريات "يورو 2024" الأليمة للألمان

    أخيرًا.. هُناك لقطة شهدتها "ودية" منتخب ألمانيا ضد نظيره الغاني، مساء يوم الإثنين؛ لا يُمكن أن نختتم تقريرنا، دون الحديث عنها.

    هذه اللقطة تمثّلت في "الركلة الجزائية"؛ التي تحصل عليها المنتخب الألماني، وسجل منها كاي هافرتز الهدف الأول في الدقيقة 45+3.

    وتم احتساب "الركلة الجزائية"؛ بعد أن اصطدمت تسديدة لاعب المانشافت أنجيلو ستيلر، في يد مدافع منتخب غانا.

    المثير في الأمر أن الحكم الذي احتسب هذه "الركلة"؛ ليس إلا الإنجليزي ستيوارت أتويل، أحد أعداء المنتخب الألماني وعشاقه في كل مكان.

    أتويل تواجد كـ"حكم تقنية فيديو (فار)"، في مباراة ألمانيا ضد إسبانيا، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أوروبا 2024؛ والذي أدارها مواطنه أنطوني تايلور كـ"حكم ساحة".

    وقتها.. لم يحتسب تايلور "ركلة جزاء" لألمانيا، بعد أن أبعد الظهير الإسباني مارك كوكوريلا الكرة بيده، من داخل منطقة الـ18؛ كما لم يأتِ أي نداء من أتويل، لتصحيح القرار.

    ونتيجة لذلك؛ خسر المنتخب الألماني (1-2) ضد إسبانيا، وودع اليورو بشكلٍ رسمي.

    وها هو أتويل بعد 633 يومًا؛ يعود ويمنح الألمان ما تم حرمانهم منه في يورو 2024، ولكن هذه المرة في مباراة ودية.