وأثار محمد أمرابط، شقيق سفيان أمرابط، وسط ميدان فنربخشة، حالة من الجدل، بسبب حديثه الهجومي ضد محمد وهبي، عند وصف الحالة النفسية التي يمر بها شقيقه، بعد الخروج من كأس العالم.

وقال أمرابط، عبر إذاعة "FunX FM" الهولندية، إن سفيان يشعر بخيبة أمل كبيرة، وقد سئم من المدرب محمد وهبي، بسبب قلة دقائق مشاركته، إلا أن المغرب في النهاية، حقق فوزًا على هولندا، خلال المونديال.

وأضاف شقيق نجم المغرب إنه يتعامل بحساسية شديدة مع الهزيمة، ويكون غاضبًا، ومن الأفضل تركه وشأنه، مشيرًا إلى أن أمرابط يشعر بالإحباط بسبب عدم مشاركته سوى لبضع دقائق في مونديال أمريكا الشمالية، رغم مسيرته الطويلة مع أسود الأطلس.