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زهيرة عادل

"نهاية حزينة" للذكرى العراقية الجميلة و"شماعة" أيمن حسين غير حقيقية .. ثنائي عمان يُزين لوحة طارق السكتيوي

فقرات ومقالات
العراق ضد عمان
العراق
عمان
كأس الخليج
عبد الهادي السكتيوي
جراهام أرنولد
أيمن حسين

أبرز ملامح تعادل العراق وعمان..

مباراة هادئة بها بعض المتعة، قدمها لنا منتخبا العراق وعمان في افتتاح النسخة السابعة والعشرين من كأس الخليج العربي 2026 "خليجي 27"، التي تستضيفها مدينة جدة السعودية.

القمة الخليجية حسمها نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، حيث فشل أسود الرافدين في الحفاظ على هيمنتهم على شوط اللقاء الأول.

العراق افتتح التسجيل بهدف محمد قاسم في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، فيما أدرك ناصر الرواحي التعادل للأحمر العماني في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة العراق وعمان، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..


  • عمان توقف "هيمنة" العراق

    بالحديث بدايةً عن تاريخ مواجهات المنتخبين فقد حافظ العماني على تفوقه التاريخي بعدم السقوط أمام أسود الرافدين..

    قبل مواجهة الليلة، التقى المنتخبان 21 مرة، حقق المنتخب العراقي الفوز تسع مرات، فيما تلقى الهزيمة أربع مرات، بينما تعادلا ثماني مرات، ارتفعت لتسع بعد لقاء اليوم.

    وقد حقق أسود الرافدين الفوز في آخر ثلاث مباريات متتالية أمام عمان، قبل أن ينتفض الأحمر في ريمونتادا اليوم مدركًا التعادل.


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  • الذكرى العراقية الجميلة تنتهي نهاية حزينة

    ست دقائق فقط احتاجها العراقي محمد قاسم لزيارة شباك المنتخب العماني، ليعيد بهدفه ذكرى مر عليها سبع سنوات..



    صاحب الـ29 عامًا كان صاحب الهدف الافتتاحي كذلك للمنتخب العراقي في كأس الخليج 2019، أمام نظيره القطري، إذ أحرز وقتها ثنائية الفوز في المباراة التي انتهت بنتيجة (2-1).

    هذا الفوز كان هو الوحيد للعراق في تلك النسخة، حيث تعادل بعده أمام اليمن (0-0)، ثم هُزم في نصف النهائي أمام البحرين، ليفشل في الصعود للنهائي.

    وبالحديث عن مواجهة الليلة أمام عمان، فالبداية الجميلة انتهت بنهاية حزينة بالنسبة لمحمد قاسم، حيث لم يستطع استكمال الشوط الثاني، بعد سقوطه مصابًا.



  • أيمن حسين .. "شماعة" القائد غير حقيقية

    بالاستمرار مع الحديث عن المنتخب العراقي بقيادة جراهام أرنولد، فالسقوط بـ"يده لا بيد عمر"..

    أسود الرافدين لم يفلحوا في ترجمة أفضليتهم في الشوط الأول، لتسجيل أكثر من هدف قبل أن يتراجعوا في نهايته ثم يواصلون التراجع في الشوط الثاني قبل الاستفاقة في الدقائق الأخيرة دون فائدة.



    بسؤال قائد العراق أيمن حسين عن فشل فريقه في الحفاظ على تقدمه واستغلال الفرص التي أتيحت له، كان جوابه: "تأثرنا بحرارة الجو والإصابات"!

    ربما عانى بالفعل أسود الرافدين من الرطوبة العالية في جدة، لكن الظروف كانت على الجميع داخل أرض الملعب، بينما لم يظهر هذا التأثير الكبير على لاعبي عمان.

    لكن نقطة الفيصل الحقيقية داخل الملعب كانت كثرة إهدار العراقيين للفرص، مع فشل مدربهم جراهام أرنولد في قراءة الشوط الثاني مقارنة بتدخلات المغربي طارق السكتيوي مع عمان، حيث تدخل بتبديلاته مع مرور أول ربع ساعة من الـ45 دقيقة الثانية، وما هي إلا ثماني دقائق بعدها وأتى هدف التعادل.




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  • ناصر الرواحي وإبراهيم المخيني .. قائدا العودة

    هنا إحدى نقاط قراءة طارق السكتيوي الجيدة للمباراة..

    المدرب المغربي قاد المنتخب العماني في مارس الماضي، ولم يخض سوى مباراتين فقط معه قبل كأس الخليج 2026، لذا ربما دخل لقاء الليلة ببعض التخبط.

    واحدة من نقاط التخبط كانت اللعب بناصر الرواحي على الطرف الأيمن في الشوط الأول، قبل الدفع به على جهة اليسار ليتألق بصورة أكبر.

    ومن فرصة واحدة أتيحت له حينها، نجح الرواحي في تسجيل هدف التعادل العماني بإنهاء مثالي .. فاق به كافة الفرص التي أتيحت للعراقيين دون فائدة.



    على جانب آخر، نجاح تدخلات السكتيوي وتفوق الرواحي على الجهة اليسرى سبقه تألق من الحارس إبراهيم المخيني الذي تصدى لأربع فرص محققة لأسود الرافدين، محافظًا على فرص عمان في العودة للقاء.


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