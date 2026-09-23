أعرب جراهام أرنولد؛ المدير الفني للمنتخب العراقي، عن استيائه من أرضية ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل، بعد سقوط ثلاثة لاعبين عراقيين مصابين خلال مواجهة عمان.
خليجي 27 | غاضبًا من إصابة ثلاثي منتخب العراق .. جراهام أرنولد إلى اللجنة السعودية: هذه الملاعب لا تصلح للبطولات الكبرى!
ما القصة؟
المنتخب العراقي افتتح مشواره في النسخة السابعة والعشرين من كأس الخليج العربي 2026 بالتعادل أمام عمان (1-1)، اليوم الأربعاء.
اللقاء أقيم على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل، ولسوء حظ أسود الرافدين، خرجوا منه بثلاثة مصابين هم: أكام هاشم، محمد قاسم ومصطفى سعدون.
غضب جراهام أرنولد
في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، لم يتمالك جراهام أرنولد؛ المدير الفني لأسود الرافدين، نفسه عن توجيه بعض الانتقادات للجنة السعودية المنظمة لخليجي 27 في مدينة جدة، لسوء جودة ملعب عبدالله الفيصل.
وقال أرنولد: "في البطولات الكبرى مثل بطولة الخليج، لا يصح أن تكون أرضية الملعب بهذا الشكل والعشب به طويلًا لهذه الدرجة، هذا يتسبب في إصابات للاعبين!".
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وماذا عن المباراة؟
عن الأمور الفنية، قال مدرب العراق: "قدمنا 45 دقيقة أولى جيدة أمام عمان، لكننا فقدنا التركيز في الشوط الثاني. وفي آخر ربع ساعة من المباراة، خلقنا عدة فرص، لكننا لم نوفق في التسجيل".
وأضاف: "أعتقد أننا سنتحسن في مواجهتي الكويت والسعودية القادمتين، أنا مؤمن بقدرتنا على التفوق في القادم".
وماذا بعد؟
بعد التعادل أمام عمان، يلتقي العراق بالكويت في 26 سبتمبر، ثم العراق في 29 من الشهر ذاته، ضمن الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات لخليجي 27.
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