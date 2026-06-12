الأزمات تطارد منتخب السنغال من "أمم إفريقيا إلى كأس العالم 2026"!.. قرار أمريكي يصدم زملاء ساديو ماني

يبدو أن أزمات 2026، لا تريد ترك منتخب السنغال أبدًا؛ وذلك بداية من بطولة كأس أمم إفريقيا، ووصولًا إلى المونديال.
نعم.. منتخب السنغال فاز على نظيره المغرب (1-0)، في المباراة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025؛ والتي أُقيمت مطلع العام الحالي.
لكن بعدها أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرارًا بـ"سحب اللقب" من أسود التيرانجا، ومنحه إلى المنتخب المغربي؛ بسبب أحداث نهائي كأس الأمم، الذي شهد انسحاب زملاء اللاعب ساديو ماني ثم عودتهم للملعب.
وفي انتظار القرار النهائي من المحكمة الرياضية الدولية، بشأن قضية لقب أمم إفريقيا؛ ها هو منتخب السنغال يجد نفسه محرومًا من جماهيره في كأس العالم 2026، بعد رفض الولايات المتحدة الأمريكية منحهم التأشيرات.