Goal.com
مباشرالتذاكر
Saudi Arabia World Cup (Goal Only)Goal AR
أحمد فرهود

السعودية | بين أسطورة عثمان بن عفان وعبقرية اللاسلكي والقرآن!.. "الأخضر" يعود إلى أمريكا بذكريات سعيدة

فقرات ومقالات
المنتخبات كما لم تعرفها من قبل!
كأس العالم
سالم الدوسري
سعود عبد الحميد
مصعب الجوير
الهلال
النصر
الاتحاد
الأهلي
إسبانيا
أوروجواي
الرأس الأخضر

كل ما تريد معرفته عن السعودية..

بين بئر ماءٍ حُفِرت في المدينة المنورة قبل 1400 عام، وجهاز "لاسلكي" صدح بأيات القرآن الكريم في صحراء نجد أوائل الثلاثينيات الميلادية، تتقاطع قصتان تلخصان عبقرية "إدارة الوعي" في التاريخ السعودي؛ فكلاهما يعكس كيف يُمكن للحجة الذكية، أن تصنع تحولات مجتمعية كبرى.

نعم.. في عهد التأسيس، واجه الملك عبدالعزيز آل سعود صدمة حداثية قاسية؛ حيث قُوبل إدخال جهاز "اللاسلكي" بريبة شديدة، من فئات مجتمعية اعتبرت انتقال الصوت عبر الأثير عملًا شيطانيًا.

الملك لم يواجه المعارضين بالقوة، بل بالحجة الدينية الذكية؛ وذلك بأن قام بجمعهم ليسمعوا القرآن يرتل عبر الجهاز، مُستشهدًا بالآية الكريمة "وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِين".

وقال الملك لمعارضيه - حسب ما جاء في كتاب (شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزيز) -، بعد الاستماع لهذه الآية: "هل ينطق الشيطان بالقرآن!"؛ مُرسخًا بذلك قناعة دينية قاطعة، بأن التقنية مجرد وسيلة صامته تخدم من يشغلها.

هذا الذكاء في التعامل مع التقنية، يلتقي في الوجدان الشعبي مع قصة أسطورية أخرى وُلِدت من رحم التاريخ، واستثمرتها الفانتازيا الرقمية؛ وهي "حساب عثمان بن عفان".

وتزعم الشائعة أن بئر "رُومة"، التي اشتراها الصحابي الجليل عثمان بن عفان، تدر أرباحًا طائلة من بيع تمورها؛ لدرجة فتح حساب مصرفي باسمه، يُدير فندقًا استثماريًا بجوار المسجد النبوي الشريف.

إلا أن وزارة الأوقاف نفت هذه الشائعة تمامًا، مؤكدة بالحجة القانونية أن بئر "رُومة" هي وقف مؤجر منذ 50 عامًا، يصرف ريعه على مصالح المسجد النبوي تحت نظارة وزارة الشؤون الإسلامية.

"ومن قصة اللاسلكي وأسطورة عثمان بن عفان، ننتقل الآن - عزيزي القارئ - إلى معشوقتنا الأولى كرة القدم؛ حيث سنتعرف معًا على منتخب السعودية، فهيا بنا"..

  • NETHERLANDS-THE-HAGUE-SAUDI-ARABIA-FLAG-DIPLOMACYAFP

    البلد.. من زلزال قصر "المصمك" إلى ميلاد المملكة

    لم تكن ليلة الخامس عشر من يناير 1902، عادية في تاريخ الشرق الأوسط؛ بل "نقطة الصفر" لملحمة سياسية وعسكرية، غيّرت خريطة المنطقة بأكملها.

    ومن قلب المنفى وبمجموعة صغيرة من الرجال، لا يتجاوز عددهم الستين؛ قاد شاب في السادسة والعشرين من عمره - يدعى عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -، عملية اقتحام جريئة ومباغتة لحصن "المصمك" المنيع في الرياض.

    تلك الليلة لم تسفر عن استعادة حكم أجداده المفقود فقط، على يد الحاميات العثمانية؛ وإنما أطلقت الشرارة الأولى لولادة سيناريو سياسي جديد، في شبه الجزيرة العربية.

    وعقب استرداد العاصمة، انطلق الملك المؤسس في رحلة ماراثونية، استمرت لثلاثينن عامًا من الكفاح العسكري والعمل الدبلوماسي الحثيث؛ لتوحيد أقاليم مجزأة، ومثقلة بالصراعات القبلية.

    وتحت راية واحدة.. نجح عبدالعزيز في ضم نجد والقصيم، قبل أن يمد نفوذه شرقًا نحو الأحساء والقطيف؛ مؤمنًا بذلك أول منفذ بحري لدولته الناشئة، والتي تلاها إسقاط إمارة حائل حتى الوصول إلى الحدث الأكر بضم الحجاز في منتصف العشرينيات.

    وبعد حسم المعارك وتوطيد الأمن، جاءت اللحظة التاريخية الفاصلة، لتحويل هذا الشتات الجغرافي إلى كيان سياسي حديث؛ ففي الثامن عشر من سبتمبر لعام 1932.. أصدر الملك عبدالعزيز الأمر الملكي التاريخي رقم "2716"، الذي قضى بدمج مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها في دولة واحدة.

    ويوم الثالث والعشرين من الشهر نفسه؛ رُفِع الستار عن اسم "المملكة العربية السعودية"، بشكلٍ رسمي.

    ولكي تكتمل الصورة الدقيقة، يجب فك الخلط الشائع بين محطات التاريخ السعودي، فالبلاد تحتفي في الثاني والعشرين من فبراير بـ"يوم التأسيس" - 1727 ميلاديًا -، الذي يرمز لجذور الدولة الأولى على يد الإمام محمد بن سعود في الدرعية؛ بينما يظل الثالث والعشرين من سبتمبر هو "اليوم الوطني"، الذي يخلّد الإعلان الرسمي لقيام المملكة العربية السعودية بشكلها وحدودها المعاصرة.

    • إعلان
  • FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-KSA-IRQAFP

    المنتخب.. من سيادة آسيا للغياب 22 عامًا عن التتويجات!

    مرّ تاريخ منتخب السعودية الأول لكرة القدم بعديد التقلبات؛ وذلك منذ تأسيس الاتحاد المحلي للعبة عام 1956، وحتى يومنا هذا.

    وركز المنتخب السعودي في بداياته، على المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي؛ والتي ساهمت في تطوير اللاعب المحلي، على المستوى المهاري والتكتيكي.

    ومع حلول الثمانينات والتسعينات؛ كتب الأخضر تاريخه الآسيوي، وذلك على النحو التالي:

    * سنغافورة 1984: التتويج باللقب الأول في تاريخه ببطولة كأس أمم آسيا.

    * قطر 1988: التتويج باللقب الثاني في تاريخه ببطولة كأس أمم آسيا.

    * الإمارات 1996: التتويج باللقب الثالث - الأخير حتى الآن - في تاريخه ببطولة كأس أمم آسيا.

    كما شهدت هذه الفترة، أول تأهُل سعودي إلى بطولة كأس العالم؛ وتحديدًا نسخة عام 1994، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها.

    ولم يكتفِ السعوديون بالمشاركة فقط في هذه النسخة، بل كتبوا التاريخ بأحرف من ذهب؛ وذلك بالتأهُل إلى دور الـ16، مع تسجيل "هدف القرن الآسيوي" بواسطة سعيد العويران في الشباك البلجيكية.

    وبخلاف هذه النسخة.. شارك المنتخب السعودي في كؤوس العالم "فرنسا 1998"، "كوريا واليابان 2002"، "ألمانيا 2006"، "روسيا 2018" و"قطر 2022"، مع الاستعداد للعودة إلى الولايات المتحدة في 2026.

    وخلال هذه النسخ المختلفة، جمع منتخب السعودية بين "النكسات والإنجازات"؛ حيث لا يُمكن نسيان خسارته (0-8) ضد ألمانيا في نسخة 2002، أو فوزه التاريخي في ملحمة الأرجنتين 2022.

    وبصفةٍ عامة.. يغيب منتخب السعودية عن منصات التتويج، منذ حصوله على بطولة كأس الخليج العربي، التي أُقيمت في الكويت من ديسمبر 2003 إلى يناير 2004.

  • Saudi Arabia v China - FIFA World Cup Asian 3rd Qualifier Group CGetty Images Sport

    من اللاعب الذي يجب أن أتابعه في منتخب السعودية؟

    اسم منتخب السعودية أصبح مرتبطًا في السنوات الأخيرة، بلاعب واحد أكثر من غيره؛ وهو القائد المخضرم سالم الدوسري، جناح نادي الهلال.

    سالم أجبر العالم أجمع على الحديث عنه، بعد هدفه الرائع في شباك منتخب الأرجنتين؛ والذي قاد به الأخضر السعودي للفوز (2-1) على زملاء الأسطورة ليونيل ميسي، في بطولة كأس العالم "قطر 2022".

    لكن.. في نسخة مونديال 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؛ ستكون الأنظار كلها مُسلطة على سعود عبدالحميد، ظهير أيمن منتخب السعودية الأول لكرة القدم.

    تسليط الأنظار على سعود؛ يأتي بسبب موسمه المبهر مع نادي لانس الفرنسي في 2025-2026، حيث لعب في صفوفه "معارًا" من فريق العاصمة الإيطالية روما.

    وقاد الظهير الأيمن السعودي، فريقه لانس الأول لكرة القدم، للتتويج بلقب كأس فرنسا؛ إلى جانب المنافسة على الدوري المحلي، حتى الجولات الأخيرة.

    * أرقام سعود عبدالحميد مع لانس:

    - مباريات: 31.

    - دقائق: 1.838.

    - مساهمات تهديفية: 11.

    - أهداف: 3.

    - تمريرات حاسمة: 8.

    وستكون بطولة كأس العالم 2026، فرصة جديدة لسعود؛ من أجل التأكيد على أن تألُقه الكبير مؤخرًا، لم يكن مجرد صدفة.

  • FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-KSA-IRQAFP

    موهبة تستحق المتابعة في منتخب السعودية؟

    من بين جميع الأسماء التي اختارها اليوناني جيورجيوس دونيس، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، للانضمام إلى القائمة التي ستُشارك في بطولة كأس العالم 2026؛ يُعد صانع الألعاب مصعب الجوير، هو أكثر موهبة تستحق المُتابعة بالفعل.

    الجوير البالغ من العمر 22 سنة، والذي ينشط في صفوف نادي القادسية؛ أثبت موهبته الكبيرة للغاية على مدار الثلاث سنوات الماضية، قبل أن يستكمل ذلك في موسم 2025-2026.

    * أرقام مصعب الجوير في 2025-2026:

    - مباريات: 35.

    - دقائق: 2.728.

    - مساهمات تهديفية: 19.

    - أهداف: 7.

    - تمريرات حاسمة: 12.

    وتحصل الجوير على جائزة "أفضل لاعب سعودي"، في مسابقة دوري روشن للمحترفين، للموسم الرياضي 2025-2026؛ وذلك بعد مستواه المبهر مع القادسية، تحت قيادة المدير الفني الأيرلندي بريندان رودجرز.

    وحتى الآن.. لا يستوعب جمهور نادي الهلال، كيف قامت الإدارة بالاستغناء عن لاعب موهوب بهذا الشكل؛ على سبيل الإعارة لنادي الشباب في البداية، ثم بالبيع النهائي للقادسية بعد ذلك.

    ويُمني الجوير النفس، لأن يأخُذ خطوة أكبر في مسيرته الكروية؛ عندما يُشارك مع منتخب السعودية، في بطولة كأس العالم 2026.

  • Argentina v Saudi Arabia: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    حظوظ منتخب السعودية

    أسفرت قرعة كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، عن وقوع منتخب السعودية الأول لكرة القدم في "المجموعة الثامنة" الصعبة؛ التي تضم معه كل من إسبانيا، أوروجواي والرأس الأخضر.

    وبالطبع.. اسم إسبانيا وأوروجواي يكفي، للتأكُد من أن مهمة السعودية لن تكون سهلة؛ حتى أن منتخب الرأس أخضري من الفرق العنيدة، حيث لن يكون هزيمته أمرًا سهلًا.

    لكن رغم ذلك؛ سيتسلح المنتخب السعودي ببعض الإيجابيات "الذهنية والنفسية"، على النحو التالي:

    * أولًا: إنجازه التاريخي في مونديال الولايات المتحدة الأمريكية بالذات - التي تحتضن النسخة الحالية أيضًا -؛ وذلك عندما تأهل إلى دور الـ16 في عام 1994.

    * ثانيًا: ذكرى الفوز التاريخي على منتخب الأرجنتين؛ وتحديدًا في نسخة كأس العالم الماضية "قطر 2022".

    * ثالثًا: الصمود القوي في جميع مبارياته ضد منتخب أوروجواي؛ سواء وديًا أو رسميًا.

    وواجه المنتخب السعودي نظيره الأوروجوياني "3 مرات"؛ حيث انتصر (3-2) في مباراة، وتعادل (1-1) في أخرى.

    أما المباراة الرسمية الوحيدة، كانت في بطولة كأس العالم "روسيا 2018"؛ حيث صمد المنتخب السعودي كثيرًا، قبل الخسارة (0-1) في النهاية.

    وبفأل الولايات المتحدة الخير، وذكرى الفوز على الكبار، والصمود القوي ضد أوروجواي؛ سيدخل السعوديون كأس العالم 2026 ببعض الحظوظ، رغم صعوبة المجموعة.