صدق أسطورة الاتحاد: داليتش كسب رهانه وقدم نسخة الإمارات "المرعبة" .. وخطيئة كبرى أطاحت بالبحرين من كأس الخليج!

"الأبيض عازم عليها بكل قوة"، شعار رفعه منتخب الإمارات، بالأساسيين أو البدلاء، ليواصل عروضه القوية، باكتساح البحرين بثلاثية نظيفة، أودت بحامل اللقب، خارج بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27"، ومنحت الأبيض بطاقة التأهل "عن جدارة" إلى نصف النهائي.

ثلاثية مع الرأفة، كادت أن تزداد لولا تألق الحارس إبراهيم لطف الله، وبعض أوجه الحظ، حملت توقيع عثمان كامارا وجيليرمي بالا وعلي صالح، في الدقائق 30 و66 و88.

وحجز المنتخب الإماراتي، المقعد الثالث في نصف نهائي خليجي الديار العربية 27، بعد السعودية وقطر، فيما يحتل الأبيض صدارة المجموعة الثانية، برصيد 6 نقاط، وبأفضية الأهداف عن العنابي، قبل قمة الجولة الأخيرة.

ماذا حدث في مباراة البحرين والإمارات؟ أو بمعنى أدق "حامل اللقب وأحد أبرز مرشحيه"؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..